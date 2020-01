le programme avec dates, heures et variations

Vous trouverez ci-dessous la communication officielle du DNC, qui publie le programme complet avec tous les détails de la 19e jour du championnat de Série D, le 21 pour les groupes B et C:

Le week-end est en marche 19ème jour de Serie D (21e des groupes B et C), le deuxième du deuxième groupe. La nouvelle manche du championnat s’ouvrira demain avec 14 avances à 14h30: l’ensemble du groupe C (Cjarlins Muzane-San Luigi à 15h) plus Seregno-Nibionnoggiono, Pro Sesto-Dro, Levico Terme-Legnano (Groupe B) et San Tommaso-Palermo (Groupe I).

Les autres matchs se joueront le 12 janvier en même temps. Reporté à 15 Fezzanese-Sanremese (A), Gravina-Grumentum, Taranto-Casarano, Audace Cerignola-Fidelis Andria (H) et Acireale-Acr Messina (I). Trois le variations de champ: Folgore Caratese-Castellanzese (A, municipalité de Verano Brianza), Budoni-Torres (G, municipalité de San Teodoro) et Vis Artena-Trastevere (G, municipalité de Lariano).

Entre l’espace de jeux du dimanche à la télévision pour San Nicolò Notaresco-Campobasso, en direct sur Sportitalia à 14h30.