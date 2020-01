le programme avec dates, heures et variations

Vous trouverez ci-dessous la communication officielle du DNC, qui publie le programme complet avec tous les détails de la 20e jour du championnat de Série D, le 23 pour les groupes B et C:

L’avance du groupe F Chieti-Porto Sant’Elpidio ouvrira demain 20ª jour de Série D, le 23e des groupes B et C a pris le terrain mercredi en milieu de semaine. Les autres matches auront lieu le dimanche 19 janvier à 14h30, à l’exception de six matches reportés à 15 heures: Fossano-Seravezza, Sanremese-Lavagnese (A), Torres-Lanusei (G), Nardò-Taranto, Brindisi-Casarano et Bitonto-Fasano (H).

Le match entre les dirigeants du groupe H et l’un des demi-finalistes de la Coupe d’Italie sera le prochain événement télévisé en direct sur Sportitalia (canal numérique terrestre 60).