le programme avec dates, heures et variations

Vous trouverez ci-dessous la communication officielle du DNC, qui publie le programme complet avec tous les détails de la 21e jour du championnat de Série D, le 24 pour les groupes B et C:

la 21e jour de Serie D, 24e des groupes B et C, ouvrira demain à 15 ans avec l’avance du groupe H Fasano-Sorrento. Les autres matches auront lieu le dimanche 26 janvier à 14h30., à l’exception de Verbania-Fossano (A), Latte Dolce-Arzachena (G) et Audace Cerignola-Brindisi (H) reportées à 15.

Quatre variantes de champ: Folgore Caratese-Caravaggio (B, champ Verano Brianza), Union Feltre-Chions (C, mairie de Pedavena), City of Anagni-Turris (G, mairie de Paliano) et Budoni-Team New Florida ( G, municipalité de San Teodoro). Serie D Live: Mantoue-Vigor Carpaneto sera envoyé en direct sur Sportitalia à 14h30 le dimanche.