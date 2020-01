le programme avec dates, heures et variations

Vous trouverez ci-dessous la communication officielle du DNC, qui publie le programme complet avec tous les détails de la 22e jour du championnat de Série D, le 24 pour les groupes B et C:

Le week-end est en marche 22ª journée de Serie D, le 24e des groupes B et C. La nouvelle manche du championnat s’ouvrira demain avec l’avance du groupe F Chieti-Matelica (14 h 30, municipalité d’Ortona), les autres jeux seront joués plutôt le 2 février à 14h30 à l’exception de neuf défis reportés à 15: Sanremese-Lucchese (A), Aquila Montevarchi-Sangiovannese (E), Fidelis Andria-Francavilla, Grumentum-Brindisi, Nardò-Casarano, Team Altamura-Gravina (H), Acireale- Marsala, Savoia-Cittanovese et Palermo-Fc Messina. Variation sur le terrain pour Vis Artena-Latte Dolce (G), prévue dans la municipalité de Lariano.

Serie D en direct sur Sportitalia: le rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne numérique terrestre 60 est tout pour le défi dimanche entre Casale et borgosesia.