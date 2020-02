le programme avec dates, heures et variations

Vous trouverez ci-dessous la communication officielle du DNC, qui publie le programme complet avec tous les détails de la 23ème jour du championnat de Série D:

la 23ème jour de Série D, 26e des groupes B et C, ouvrira demain à 15 avec l’avance du groupe A Borgosesia-Ghivizzano. Les autres courses auront lieu le 9 février à 14h30 à l’exception de Fezzanese-Prato, Verbania-Seravezza, Bra-Sanremese (A), Casarano-Grumentum, Audace Cerignola-Nardò, Brindisi-Fidelis Andria (H), Licata-Corigliano Calabro et Cittanovese-Palermo (I) à 15h et Gravina-Bitonto (H) à 15h30. Deux variantes de champ: Union Feltre-Villafranca Veronese (C, domaine Boscherai de Pedavena) et Città di Anagni-Muravera (G, Comunale di Paliano).

Rendez-vous dimanche à la télévision pour le challenge du Groupe F Recanatese-Real Giulianova, en direct à 14h30 sur Sportitalia (Canale 60 DTT).