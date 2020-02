le programme avec dates, heures et variations

Vous trouverez ci-dessous la communication officielle du DNC, qui publie le programme complet avec tous les détails de la 25ème jour du championnat de Série D, le 27ª dans les groupes B et C:

La Serie D s’apprête à franchir la moitié du deuxième tour avec les matchs de la 25 ^ journée (la 27 ^ pour les groupes B et C) au programme Dimanche 23 février à 14h30. Le tour s’ouvre avec cinq avances samedi à la même heure. C’est dans le Groupe A de Borgosesia-Sanremese (15h30), dans C Ambrosiana-Cartigliano, dans E Bastia-Sporting Trestina et Flaminia-San Donato Tavarnelle, dans H Agropoli-Francavilla.

Le programme du dimanche est animé par dix changements d’horaire: à 13h45 à la municipalité de Siniscola, prendre la route Budoni-Aprilia (G), à 15h00 Lavagnese-Fossano (A), Olympia Agnonese-Vastogirardi, Taranto-Bitonto, Brindisi-Nardò, Fasano-Gladiator et Gravina-Gelbison (H), Licata-Palermo et FC Messina-Savoia (I). Deux changements de terrain, Legnago-Villa Valle (B) est joué sur le terrain Venegono Superiore (Va) et Anagni-Torres (G) dans la municipalité de Paliano (Fr).

Audace Cerignola-Sorrento prévue à 15h00 sera diffusée en direct sur Sport Italie (canal numérique terrestre 60)