Le projet de solidarité de Thiago et Rafinha

Thiago et Rafinha Alcántara ont créé un projet de solidarité à travers la Fondation de la famille Alcántara en collaboration avec UNICEF Espagne: Clip Club TV. De plus, grâce à leur fondation, les frères Alcántara vont faire don de quelque 400 000 masques, 100 000 tests de détection et une autre série de fournitures médicales pour tenter d’aider dans la lutte contre coronavirus. Le milieu de terrain du Bayern a parlé cet après-midi pour Cadena Ser et a expliqué le projet, ainsi que la façon dont il vit le confinement en Allemagne.

31/03/2020

Le à 19:07

CEST

Alex Carazo

Il s’agit d’une chaîne YouTube dans laquelle ils seront publiés des vidéos du lundi au vendredi dont les protagonistes seront des enfants expliquant leurs préoccupations, leurs nouvelles routines, les activités qu’ils mènent pendant l’accouchement, etc. “Grâce à eux, nous pouvons avoir des idées pour eux et pour nos enfants. C’est une forme d’expression et d’enseignement, c’est très beau“

Dans les vidéos quotidiennes certains visages familiers participent également comme youtuber Miquel Montoro, Ona Carbonell ou Sergio Busquets, qui expliquent aux petits comment ils vivent ces jours-ci à la maison. Pour sa part, Thiago a également expliqué comment il mène l’isolement à Munich: “Le club nous a proposé une formation en ligne via une application de visioconférence c’est pourquoi nous entraînons toute l’équipe en même temps avec quelques entraîneurs physiques, ils nous mettent en vitesse. “

Pour le milieu de terrain espagnol, le football est désormais à l’arrière-plan: “La famille (la partie la plus difficile de la quarantaine) est évidente, car nous parlons d’une question vitale. Le football, les costumes et la compétition me manquent, mais pour moi ce n’est pas vital en ce moment“.”Je transfère le mot «crack» à toutes les personnes qui se battent qui travaillent pour et pour cette situation“l’ancien footballeur du Barça a condamné.