Le propriétaire de Malaga demande à enquêter sur la série contre Dortmund en 2013 »Presse du football

Jeudi 09 avril 2020

Le cheik Abdullah Al-Thani a rappelé sur son compte Twitter un nouvel anniversaire de l’élimination de l’équipe dirigée par Manuel Pellegrini en demi-finale de Ligue des champions. Pour le propriétaire de l’équipe espagnole, il a assuré que le 04/09/2013 était une journée noire pour le football.

Manuel Pellegrini a marqué l’histoire à Malaga avec une campagne sans précédent en Ligue des champions, en bordure des demi-finales de l’édition 2012/13. Cependant, sept ans après l’élimination controversée contre le Borussia Dortmund, le propriétaire du cheikh du club, a demandé une enquête internationale.

Sur son compte Twitter, Abdullah Al-Thani a assuré que le 04/09/2013 était “une journée noire pour le football dans le monde”, rappelant le match à Signal Iduna Park, qui s’est terminé par la victoire des Allemands dans le allongement du temps.

“Tout le monde sait ce qui s’est passé contre Malaga. Un ensemble de bandes. Nous demandons d’ouvrir une enquête internationale, équitable et transparente. Nous demandons justice et respect pour Malaga », a ajouté le cheik dans la poste.

De plus, Al-Thani a inclus deux images, l’une montrant le hors-jeu du Brésilien Felipe Santana, qui a scellé le 3-2 en faveur du ‘BVB’ et avec un texte qui dit: “9-04-13. La journée de football a été humiliée et piétinée par une organisation appelée UEFA. “

Il convient de rappeler que le casting mené par Manuel Pellegrini, après avoir égalé 0-0 en Espagne, a gagné 2-1 en Allemagne, jusqu’à un doublé de Santana, a fini par donner la victoire et la qualification en demi-finale au Borussia Dortmund.

