Le propriétaire d’Hoffenheim pourrait avoir un vaccin contre le coronavirus

Le propriétaire et milliardaire critiqué de Hoffenheim Dietmar Hopp, vous pouvez avoir l’une des solutions à la pandémie de coronavirus. Hopp, qui a été durement critiqué et hué par la plupart des fans d’ultras de divers clubs de Bundesliga, travaille sur le vaccin contre le coronavirus. Selon les rapports «Der Spiegel», l’une de ses sociétés, CureVac, basée à Tubungen, travaille depuis des semaines pour trouver un vaccin pour atténuer les effets du coronavirus. Quelques travaux qui semblent être dans leur dernière phase et qui pourraient avoir des résultats positif dans les semaines à venir.

16/03/2020

Agir à 09h30

CET

Précisément, «Der Spiegel» rapporte également que Donald Trump voulait acheter ce vaccin pour les États-Unis, mais que le ministre fédéral de l’économie d’Allemagne, Peter Altmaier, avait nié la nouvelle et dans des déclarations à l’ARD avait avancé que “c’était une grande décision par la direction de la société. Avec sa décision d’offrir un éventuel vaccin à tout le monde a précisé quel serait le sens face à une telle crise. “

Dietmar Hopp travaille sur le vaccin contre le coronavirus | .

Pour le moment, en Allemagne et dans de nombreux pays, ces développements sont en attente de la société Hopp pour trouver un palliatif au coronavirus. Dietmar Hopp, qui est également actionnaire de la fondation que Bill Gates et sa femme doivent combattre les maladies infectieuses.