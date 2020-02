Le propriétaire du Real Madrid détient les clés pour débloquer des méga transferts comme Mbappe

“Le Real Madrid m’attendra”, c’est ce que Mbappe a déclaré au vice-président de Monaco, Vadim Vasilyev, après avoir rejeté le club en 2018 en faveur d’un déménagement dans son club natal. Depuis le jour où Mbappe a signé pour le PSG, le Real Madrid a prévu son arrivée éventuelle. Pour beaucoup, Mbappe au Real Madrid est une fatalité, ce n’est pas une question de «si», c’est une question de «quand». Même si le Real Madrid est obligé d’attendre jusqu’à l’été 2021, il ne fait aucun doute que la valeur globale du transfert du Français fracassera tous les records antérieurs du Real Madrid sur le marché des transferts.

Supposons que le transfert se concrétise à l’été 2020, on pourrait à juste titre s’attendre à des frais de transfert d’environ 300 millions d’euros, voire supérieurs. Le PSG a apparemment proposé une offre de renouvellement de la tête tournante de 56 millions d’euros par an en salaires. Le Real Madrid n’est peut-être pas en mesure de correspondre à une offre aussi lucrative, mais pour des estimations prudentes, on pourrait penser que le Real Madrid pourrait offrir un salaire annuel de 40 millions d’euros – à égalité avec Lionel Messi et au-dessus des 30 millions d’euros de Cristiano Ronaldo. Avec les règles et réglementations du fair-play financier, Madrid serait probablement contraint de vendre une grande partie de ses talents existants pour conclure l’accord – compromettant essentiellement l’équilibre de l’équipe et dépourvu de l’équipe de talents de classe mondiale pour les «premières années» de Mbappe .

Mbappe en vaut-il vraiment la peine? Tout d’abord, la réponse à cette question est oui, mais heureusement pour les madrilènes, ils peuvent avoir leur gâteau Mbappe et le manger aussi. Surtout en partie à la planification susmentionnée par le conseil d’administration du Real Madrid. Mais avant de nous délirer et de nous réjouir de l’éclat d’un club bien géré comme le Real Madrid, évaluons la vraie valeur du transfert de Mbappe.

À des fins hypothétiques, disons que le Real Madrid paie en effet 300 millions d’euros au PSG pour les services de Mbappe à l’été 2020. On pourrait à juste titre présumer que le Français signerait ensuite un contrat de cinq ans d’un salaire d’environ 40 millions d’euros par an. . Si le Real Madrid n’a acheté Mbappe que cet été-là, et n’a pas vendu un seul joueur ni acheté aucun autre joueur, leurs dépenses nettes sur Mbappe – à l’été 2020 – seraient de 100 millions d’euros. Vous vous demandez probablement comment cela fonctionne. Le chiffre se résume à environ 100 millions d’euros, car presque tous les clubs «amortissent» la valeur de leur transfert (les frais + les salaires) sur la durée du contrat. Il s’agit d’un outil comptable, utilisé par presque tous les clubs du monde, appelé «amortissement des joueurs». C’est ainsi que les clubs définissent vraiment le coût d’un joueur.

Ainsi, au lieu que ces 300 millions d’euros soient un bloc rouge flagrant dans les livres comptables, le club répartira les frais de transfert sur la durée du contrat du joueur. Ainsi, dans cet exemple, 300 millions d’euros seraient divisés par le contrat de 5 ans (300 millions d’euros / 5 = 60 millions d’euros). Les salaires sont également le principal facteur inclus dans le calcul. Dans toute réalité, les frais d’agent, les droits d’image et les bonus sont également inclus, mais pour garder les calculs relativement faciles, nous nous concentrerons sur les deux dépenses principales: l’amortissement des frais de transfert et les salaires. Ainsi, lorsque le Real Madrid ajoute hypothétiquement la valeur de transfert amortie de Mbappe à 60 millions d’euros + le salaire annuel de 40 millions d’euros, il arrive à une valeur de transfert nette de 100 millions d’euros pour l’été 2020. Ce chiffre se retrouvera dans les livres sur les quatre prochaines années.

La stratégie derrière les récents transferts du Real Madrid depuis le jour où le PSG a signé avec le Real Madrid est d’acheter les futurs Neymar et Mbappe du monde avant que leur prix n’atteigne les 300 millions d’euros. Pour acquérir puis conserver les meilleurs joueurs du monde, aucun club ne peut se permettre de débourser 200-300 millions d’euros chaque été et de maintenir une équipe compétitive équilibrée qui adhère à la FFP. Ainsi, en reconnaissant les conditions futures du marché, le Real Madrid a expliqué ce qui suit aux jeunes joueurs:

Ødegaard – 4 M €

Asensio – 4 M €

Vallejo – 6 M €

Achraf – 0 €

Théo – 30 M €

Ceballos – 18 M €

Fede – 5 M €

Vinicius JR – 45 M €

Rodrygo – 54 M €

Odriozola – 30 M €

Reguilón – 0 €

Oscar – 0 €

Lunin – 11 M €

Brahim – 17 M €

Militao – 50 M €

Jovic – 65 M €

Kubo – 2 M €

Soro – 2,5 €

Reinier Jesus – 35 M €

Hugo Vallejo – 300 K €

La plupart des jeunes joueurs du Real Madrid ont signé des contrats de six ans, accordant une année supplémentaire par rapport à la durée moyenne des nouveaux contrats au club et offrant ainsi une valeur d’amortissement supplémentaire au transfert. Le total dépensé pour 20 joueurs de moins de 23 ans était d’environ 380 millions d’euros. Lorsque vous amortissez ce chiffre sur 6 ans, il ressort à 63 millions d’euros par an sur six ans. Même si seulement un tiers de ces 20 joueurs finissent par arriver au Real Madrid, cela signifie que 6 ou 7 joueurs devraient valoir plus de 80 millions d’euros à leur apogée avec des frais de transfert entièrement amortis et remboursés. En raison de la planification astucieuse de Madrid, ils peuvent se permettre de conclure un accord pour une méga-star, comme Mpabbe, sans sacrifier de talent majeur.

Beaucoup de jeunes joueurs énumérés ci-dessus ont maintenant été décapés à travers l’Europe, jouant pour différentes équipes en prêt. Des joueurs comme Achraf Hakimi, Martin Odegaard et Sergio Reguilon – qui ne font pas partie de l’équipe actuelle du Real Madrid, mais se développent ailleurs. En substance, le Real Madrid pourrait révolutionner son équipe et injecter du sang plus jeune avec peu ou pas d’investissement. Théoriquement, au cours d’un été où Mbappe, ou une autre star est amenée, Madrid pourrait ramener une classe de recrutement de quatre ou cinq personnes supplémentaires à la maison et transformer la structure de l’équipe avec seulement des dépenses de transfert de 100 millions d’euros, ce qui exclut bien sûr les ventes des joueurs et les transferts amortis de la saison précédente.

À une époque où le FC Barcelone prive une équipe menacée de relégation de son attaquant partant en raison d’une clause de «signature d’urgence», il est rafraîchissant de voir à quel point Florentino Perez et le Real Madrid restent en avance sur le match. Les «hypothèses» ci-dessus étaient des évaluations de haut niveau de la viabilité d’un transfert de 300 millions d’euros, sans tenir compte des revenus provenant des ventes de joueurs amorties ainsi que des pertes des frais de transfert amortis et des salaires de la saison précédente. Indépendamment des moindres détails comptables associés à un méga-transfert, il est clair que le Real Madrid a rassemblé une récolte de talents, dont la plupart jouent à l’extérieur du club, qui font tomber la porte de la première équipe. Ces joueurs formeront le nouveau noyau et aideront à financer la prochaine grande génération du Real Madrid.