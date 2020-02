“Le propriétaire peut venir me virer si on ne bat pas Madrid” »

Jeudi 13 février 2020

Josep Guardiola, DT de Manchester City, bat déjà le grand match que son équipe affrontera contre le Real Madrid pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et a plaisanté sur un éventuel résultat négatif. De plus, il a dit ne pas savoir ce que signifie être le meilleur entraîneur du monde.

Le début des huitièmes de finale de la Ligue des champions approche à grands pas et Josep Guardiola y pense déjà. Manchester City, une équipe qu’il dirige depuis 2016, réglera son quart de finale contre le Real Madrid et, malgré deux semaines restantes, “ Pep ” a anticipé le duel, s’assurant qu’il rêve de la façon de jouer les “ merengues ” et a plaisanté avec son renvoi en en cas d’élimination.

Dans une interview accordée à Sky Sports, Guardiola a exprimé son désir de relever à nouveau le «Orejona» et a déclaré: «Je veux gagner la Ligue des champions. Je rêve de jouer contre Madrid, ce sont des semaines heureuses au cours desquelles j’imagine quoi faire pour les gagner », a-t-il déclaré en montrant un trophée qu’il n’avait pas gagné depuis 2011 avec Barcelone.

Au croisement devant le tableau réalisé par Zinedine Zidane, qui est déjà dans l’esprit de «Pep», le stratège espagnol a ironisé sur une issue possible. “Si nous ne les battons pas, le propriétaire du club peut venir me dire: ‘Tu n’es pas assez bon, je vais te virer.” C’est quelque chose qui arrive souvent et qui pourrait arriver. Il peut venir me dire: “Nous avons bien fait, comment pouvons-nous nous améliorer?” C’est ce qu’ils ont fait depuis que je suis ici, essayant de s’améliorer. »

En ce qui concerne la performance de ses réalisateurs cette saison et les critiques qu’il a reçues, il a commenté que «les gens croient que si vous êtes Guardiola ou Klopp, vous devez tout gagner chaque année et c’est impossible. Si vous ne gagnez pas la Ligue des champions, c’est un désastre et si vous la gagnez, c’est un succès. Si c’est le cas, les plus de cent ans de Manchester City seraient un désastre et ce n’est pas vrai. »

Enfin, le Sampedor-born a retranché des mérites dans sa carrière réussie en tant que DT. «Je suis un bon entraîneur, mais pas le meilleur. Donnez-moi une équipe autre que Manchester City et je ne gagnerai pas. Je ne me suis jamais senti mieux, même lorsque j’ai remporté six titres consécutifs avec le Barça. J’ai gagné parce que j’avais des joueurs extraordinaires », a-t-il conclu.