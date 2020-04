Le protocole de la Fédération ne permet pas de terminer la Ligue et les Champions

En attendant la Ligue pour finaliser le protocole de retour à l’activité qu’elle souhaite débattre ce lundi en commission déléguée que l’AFE a envoyé aux joueurs une série de recommandations aux joueurs pour le retour à la compétition; La RFEF a également distribué son propre protocole aux clubs au cours des dernières heures. Il s’agit d’une série de recommandations qui ont été élaborées par différents professionnels de la santé sur la manière dont ils comprennent que ce retour progressif à l’activité doit être géré.

C’est un document que vous avez eu accéder au journal SPORT de 34 feuillesJe sais qu’il semble que cela n’ait pas bien fonctionné avec certains entraîneurs physiques car ils considèrent cela comme une certaine ingérence dans leur travail.

Selon le même, et après le confinement de cette maison, Les joueurs sont plus exposés aux blessures et c’est pourquoi il propose plusieurs feuilles de route aux équipes de jours minimum entre l’autorisation de s’entraîner en groupe et le premier match officiel.

Ainsi, dans le cas où l’accouchement aurait été inférieur à 4 semaines, quinze jours auraient dû s’écouler entre le premier entraînement et le début de la compétition. Si la période est prolongée entre 4 et semaines, comme c’est le cas actuellement, vous comprenez qu’il doit y avoir une période minimale de 21 jours qui doit être portée à 30 si l’accouchement dépasse 6 semaines. Quelque chose qui rendrait également presque impossible de terminer des compétitions nationales et européennes telles que Champions ou Europa League.

Distribution des matchs

Car le même document établit une répartition des partis, notamment pour éviter une forte densité de rencontres au départ. Ainsi, il signale qu’entre le match 1 et 2, il y a entre cinq et six jours de repos. L’écart peut alors être réduit à trois à quatre jours entre les deuxième, troisième et quatrième jours pour revenir à cinq à six jours de repos avant le cinquième. Ou même étendre cet espace pendant 3-4 jours jusqu’au cinquième match mais en prolongeant la pause avant le sixième.

Quelques paramètres qui heurtent l’idée du calendrier que la Ligue gère, une fois la compétition revenue, avec un repos de trois à quatre jours en règle générale pour terminer la compétition. Le calendrier a convenu avec le reste des ligues majeures et l’UEFA elle-même.

Être en mesure d’effectuer jusqu’à cinq modifications

Il recommande également qu’en plus des 3 changements conventionnels, deux changements supplémentaires soient effectués à titre exceptionnel qui doivent être proposés par le médecin et autorisés par l’arbitre. Avec les cinq arbitres, il inclut les deux pauses d’hydratation comme quelque chose de presque obligatoire car les matchs se joueront en période estivale. Surtout lors des cinq premiers matchs de retour à la compétition.

Ce sont les fameuses ruptures qui ont suscité tant de controverses après la réunion de la commission de suivi mardi dernier où, selon certaines des parties concernées, rien n’a été dit sur ce document, daté du 28 mars. C’est aussi dans cette partie où il parle d’éviter les heures entre 12h00 et 19h00 lorsque la température est supérieure à 30 degrés. Cette compétition, comme nous l’avons compté dans le journal SPORT, correspond à la Ligue.

Contrôle les joueurs à leur retour

La troisième partie du document Il se concentre sur les paramètres qu’ils comprennent que les joueurs doivent soumettre avant de commencer l’activité en dehors de leur domicile. Et qu’il subirait un examen physique, des tests sanguins et urinaires, des tests respiratoires. Quant à ce que le COVID 19 implique, il exhorte tous les joueurs à être répétés toutes les deux semaines, si l’un d’entre eux est positif, ne s’entraîne pas et ne réévalue pas jusqu’à ce que la confirmation soit négative et le sépare du groupe.

Il recommande également d’évaluer le sommeil, les recommandations nutritionnelles, l’hydratation, en plus de se souvenir de toutes les mesures d’hygiène à suivre pour éviter le contact.

Le long document se termine même décrivant les phases d’entraînement qu’il considère que les clubs devraient suivre. Avec un premier recyclage de cinq ou six jours, puis passer à une phase de plus grande activité ou performance qui devrait durer entre 9 et dix jours,

Un document basé sur des recommandations mais cela ne peut pas aller plus loin car la décision finale appartient toujours aux clubs eux-mêmes. Les professionnels et le reste.