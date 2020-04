Le protocole du coronavirus de la FIFA pourrait être annoncé maintenant

Au début de la semaine prochaine, nous pourrions déjà avoir le protocole et le document définitif de la FIFA d’établir les lignes directrices dans le monde entier à la suite de cette situation de coronavirus. Comme l’a appris le journal SPORT, les positions de tous les agents qui travaillent ensemble dans cette négociation sont très proches. Ce sont les joueurs à travers le syndicat FIFPRO, en particulier les grands clubs de l’ECA et les fédérations nationales. Ces derniers ont reçu avec grand plaisir la proposition du Fonds de garantie que la FIFA va proposer pour une valeur comprise entre 3 et 5 milliards d’euros. L’intention est de continuer à travailler pendant ce week-end pour donner la touche finale à ce document qui est essentiel pour l’avenir du football mondial compte tenu de la situation actuelle du football mondial.

04/03/2020 à 10:07

CEST

Ramon Fuentes

Documentez cela, comme nous l’avons déjà annoncé hier dans le journal SPORT, Il a trois piliers: modifier la durée et la résiliation des contrats, la prochaine vente de transferts et les accords possibles que les clubs et les joueurs pourraient conclure pour la réduction de salaire.

Concernant le premier, nous avons déjà mentionné hier que la FIFA propose ces trois scénarios:

1- Lorsqu’un accord expire à la date de fin d’origine d’une saison, ladite expiration sera prolongée jusqu’à la nouvelle date de fin de la saison 2.- Lorsqu’un accord commence à la date de début d’origine de la nouvelle saison, ledit début sera retardera jusqu’à la nouvelle date de début d’une nouvelle saison 3.- En cas de chevauchement des saisons et / ou des périodes d’inscription, et à moins que toutes les parties n’en conviennent autrement, la priorité sera donnée à l’ancien club pour terminer sa saison avec son équipe d’origine, avec afin de préserver l’intégrité d’un championnat de ligue nationale. ”

Concernant la fenêtre de transfert ou la fenêtre de transfert, la FIFA recherche une coordination globale:

1- Que toutes les demandes de prolongation de la date de fin de la saison en cours soient approuvées 2.- Toutes les demandes de prolongation ou de modification des délais d’inscription déjà commencés sont approuvées, à condition que leur durée respecte la limite maximale. 16 semaines. (pour les marchés qui sont déjà ouverts) 3.- Toutes les demandes de modification ou de report des délais d’enregistrement qui n’ont pas commencé sont approuvées tant que leur durée respecte la limite maximale de 16 semaines (pour les marchés comme celui européen qui cela n’a pas encore commencé). 4. Il est permis de modifier les dates de saison et / ou les périodes d’enregistrement en notifiant la FIFA “.

Concernant la situation du travail, la FIFA exhorte les parties à parvenir à une solution aussi équitable que possible. et où les emplois sont respectés autant que possible et “encourage donc les clubs et les employés (joueurs et entraîneurs) à travailler ensemble pour convenir de reporter et / ou de réduire les salaires d’un montant raisonnable”.