“Le protocole présenté par la FIGC n’est toujours pas suffisant”

Après le conférence de presse du Premier ministre Giuseppe Conte, qui s’est manifestement également exprimé sur les sports collectifs, dont le football, les déclarations de Vincenzo arrivent Spadafora. Le ministre des Sports a été interviewé en direct sur Che Tempo Che Fa.

“Je ne l’ai pas dans le football”

«La formation sportive collective reprendra-t-elle le 18 mai? Oui, mais nous devrons arriver le 18 mai dans un état sûr. De nos jours, les présidents de football de Serie A tentent maladroitement de transformer notre prudence en pouvoir de décision ou de pénaliser le football: c’est une reprise progressive et doit l’être. La FIGC a présenté un protocole et le comité scientifique et technique a déclaré qu’il n’était pas encore suffisant: de nouvelles investigations seront nécessaires. Je respecte le monde du football, mais il y a un besoin de clarté. “

Et puis: “Mon intérêt est que tous les sports reprennent de la meilleure façon: on ne sait pas si la Liga reprend à l’étranger, en Hollande le championnat a été définitivement suspendu et en Allemagne ils surveilleront. Je comprends les besoins de la Ligue de Serie A qui va se fâcher après cette connexion: je ne l’ai pas dans le football, mais il est dans mon intérêt de faire en sorte que le sport redémarre en toute sécurité. Demain je rencontrerai le Comité Scientifique Technique pour évaluer tous les protocoles appropriés, de tous les sports “.