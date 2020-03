Le PSG a battu Lyon en Coupe de France avec le triplé Mbappé »Pressfootball

Mercredi 04 mars 2020

L’équipe parisienne a été intraitable en demi-finale de la Coupe de France et a battu une visite aux «lions». Les rojiazules ont été quelque peu contenus lors des 45 premiers ‘, cependant, en complément, les jeux et les buts de Mbappé n’ont pas tenu compte des actions de l’équipe locale qui a chuté de 1-5.

Un score volumineux a été donné au Stade Olympique de Lyon. Le Paris Saint-Germain a marqué cinq buts contre les locaux avec une superbe performance de Kylian Mbappé, qui a réussi un tour du chapeau. Le score s’est terminé 5-1 en faveur de la capitale, un résultat qui lui a valu la passe pour la finale de la Coupe de France.

La première mi-temps a été égalée en actions et en buts. Avec cinq tirs au but et un but par lancer, Lyon a donné la première fente à 11 minutes aux mains de Martin Terrier. Cependant, la joie ne durera que quelques instants, puisque Kylian Mbappé a marqué l’égalité à 14 ′.

Pour la deuxième fois, les choses sont devenues grises pour les cadres locaux. A 61 ′, Lyon s’est retrouvé avec un de moins après l’expulsion de Fernando Marcal. Quelques minutes plus tard, les Parisiens ont augmenté leur avance grâce à un tir de pénalité de Neymar (64 ′).

Déjà à la 70e minute viendrait le troisième but du PSG et le deuxième pour le compte personnel de Kylian Mbappé. Mais ce ne serait pas tout, car à 81 ′, Pablo Saravia marquerait 1-4, de sorte que Mbappé condamne alors son hattrick à 90 + 2 ′.

Avec ce résultat, le Paris Saint Germain s’est qualifié à l’issue de la manifestation «Gallo». Son rival laissera la clé qui sera jouée demain entre Saint-Etienne et Rennes à 16h05 heure locale.