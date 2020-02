Le PSG a battu Montpellier bruyamment pour la Ligue 1 »Football Press

Samedi 01 février 2020

Le multi-champion de France n’a eu aucune complication majeure à vaincre Montpellier par un solide score de 5-0. L’expulsion anticipée du gardien Dimitry Bertaud a marqué le développement du match et a fini par faciliter la victoire du casting parisien.

Dans le match correspondant à la 22e journée de Ligue 1, le PSG a dépassé Montpellier dans le Parc des Princes, ce qui a mis fin à l’engagement avec neuf joueurs sur le terrain. L’équipe parisienne a réalisé de belles performances de Pablo Sarabia et Ángel Di María, qui étaient en charge de commencer la victoire.

Le score du match s’est ouvert tôt avec un véritable but de Pablo Sarabia à 8 ′. Le milieu de terrain espagnol a profité d’un ballon qui restait toujours dans le demi-lune rival et a envoyé une main droite avec un effet inaccessible pour Dimitry Bertaud. Gardien qui a vu le carton rouge à 17 ′ après avoir touché le ballon avec sa main hors de la surface.

Avec Montpellier avec 10 joueurs, le PSG a profité de sa qualité individuelle et a surpassé la visite dans tous ses aspects. Ángel Di María a placé le deuxième but à la 41e minute après avoir attrapé le ballon avant le départ du gardien Mathis Carvalho, qui a remplacé Bertaud. A 44 ′, un entraîneur belge Daniel Congré a condamné le match.

Cependant, la machine de la capitale française continue de fonctionner. Kylian Mbappé a profité de sa vitesse et a échappé à Carvalho pour marquer le quatrième but à 57 ′. À 65 ′, Layvin Kurzawa s’est retrouvé avec un rebond dans la zone rivale et a marqué sans difficulté le dernier but du compromis. A 88 ′, Joris Chotard a également vu le carton rouge et a quitté son équipe avec 9 hommes.

Avec ce résultat, le PSG continue d’être un leader solitaire avec 55 points, à 13 de son plus proche poursuivant. De l’autre côté, Montpellier a raté l’occasion d’approcher des positions en Ligue des champions et est resté en quatrième position avec 33 unités. Le prochain duel des «Parisiens» se rendra à Nantes le 4 février à 17 h 05 du Chili continental.

Galerie d’images