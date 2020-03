“Le PSG a de la chance d’avoir un tel génie”

Il y a des joueurs de football qui ont marqué une époque dans les clubs où ils sont allés. Des joueurs dont on se souvient à vie dans la ville de leur club pour leur football déployé, leur charisme, les titres gagnés … ou tous ensemble. L’un d’eux est l’ancien footballeur brésilien Raí Souza Vieira de Oliveira, connu dans le football comme Raí, Après avoir traversé le Paris Saint-Germain.

31/03/2020 à 18:02

CEST

Alex Carazo

Milieu de terrain sud-américain joué en France de 1993 à 1998, et est une véritable idole dans la capitale française. Tant et si bien que ses paroles sont toujours entendues avec attention par les fans du PSG, et plus encore quand il parle d’un de ses compatriotes comme il est Neymar. Le crack brésilien a également signé pour marquer une époque et être le meilleur, et malgré le fait que ses chiffres et ses titres soient de meilleurs joueurs, les blessures ont empêché un meilleur développement de sa carrière à Paris.

Cependant, pour Raí, Neymar écrit sa propre histoire: “Paris a la chance d’avoir un tel génie. Ce n’est pas facile d’être lui, tous ses gestes sont analysés à travers le monde. Mais elle construit son histoire à Paris et je suis sûre que ce sera très beau. “

Le champion du monde avec le Brésil en 1994 a montré son étonnement pour Neymar: “Je l’admire beaucoup. Il a montré à plusieurs reprises qu’il est un génie, le dernier contre DormundtLors du match de Ligue des champions contre l’équipe allemande, il a reconnu son engagement: “Il a la capacité d’amener le club au bout de ses objectifs. De plus, par ses larmes après la victoire, il a révélé son côté humain et a montré qu’il avait toute la volonté de gagner du PSG“

Raí a montré son admiration pour Neymar dans cette interview pour France Football, mais il est également un joueur apprécié dans son pays. Il a triomphé à Santos en remportant deux Copa Libertadores et une Coupe Intercontinentale (au Barça de la «Dream Team» en finale) et avec le Brésil il a remporté le Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis. De plus, au PSG, il est surtout connu pour son titre de Vainqueur de la Coupe 1996.