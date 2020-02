Le PSG a laissé des doutes après avoir égalisé lors du duel précédent pour les champions

Samedi 15 février 2020

Sans leurs gros titres habituels, le casting parisien a fait match nul 4-4 lors de sa visite à Amiens SC dans l’engagement valable pour la journée 25 de Ligue 1. Dans une véritable guerre de buts, qui s’est démarqué dans l’équipe de la capitale française était le jeune homme défenseur, Tanguy Kouassi après avoir marqué un doublé.

Le Paris Saint-Germain a laissé des doutes en prélude aux débuts des huitièmes de finale de Ligue des champions. L’équipe parisienne a égalé 4-4 contre Amiens, une avant-dernière équipe en marche en Ligue 1. Les dirigeants de Thomas Tuchel ont raté la présence de Neymar et Kylian Mbappé, figures des «rojiazules».

L’équipe de la capitale française est entrée dans le stade de la Licorne complètement endormie et l’endroit a rapidement remarqué. Après une série de bonnes touches au milieu, Gaël Kakuta a suivi l’excellent chemin vers Sehrou Guirassy (5 ′) et il a défini entre les jambes de Keylor Navas. A 29 ′, Kakuta lui-même était responsable de marquer le deuxième grâce à un bombardement à longue distance impossible pour le Costa Rica.

La surprise était encore plus grande lorsque Fousseni Diabaté (40 ′) s’est classé troisième pour les locaux avec un grand jeu individuel. Cependant, Amiens n’a pas pu se reposer avec son arc à zéro, car à 45 ′ Ander Herrera est apparu derrière tout le monde et a marqué le premier rabais après un corner.

Avec cet inconvénient à l’esprit, Tuchel a envoyé Marquinhos et Marco Verrati sur le terrain au début de la deuxième étape. A 60 ′, après un corner gracieuseté de Julian Draxler, Tanguy Kuoassi est apparu pour la première fois et a marqué d’un en-tête précis. Cinq minutes plus tard (65 ′), le jeune défenseur français bat à nouveau tout le monde et marque le match nul de transition.

Incroyablement, le PSG a remporté le match à 74 ′ après l’approbation de Mauro Icardi, qui a défini calmement après une belle passe décisive de Juan Bernat. Cependant, Guirassy a fait le lien final dans le 90 + 1 ′ après une contre-attaque mortelle des «licornes».

Avec ce résultat, l’ensemble de Paris reste un leader solitaire avec 62 unités, tandis qu’Amiens est avant-dernier avec 21 points. Le prochain match pour Tuchel et ses élèves aura lieu en Allemagne, lors de leur visite au puissant Borussia Dortmund pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

