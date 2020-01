Le PSG a plus souffert que le compte pour battre Lorient en Coupe de France »Football Press

Dimanche 19 janvier 2020

Le casting parisien a eu une visite compliquée au leader de Ligue 2, qui n’a pas reculé devant le multi-champion de France. Un solo de Pablo Sarabia a suffi pour sceller la victoire 1-0 et entrer dans les phases à élimination directe de la Coupe de France.

Sans Neymar Junior ou Kylian Mbappé, qui étaient remplaçants, le PSG a plus souffert que le compte pour briser un Lorient féroce. L’équipe locale a compliqué le «roi des coupes» à plusieurs reprises, mais n’a pas pu éviter la chute 1-0, de sorte que les Parisiens se sont installés dans les huitièmes de finale de la Coupe de France et rivaux attendus.

Dans les premières minutes de l’engagement, le Paris Saint Germain prend rapidement le contrôle du ballon et domine plusieurs passages du match. Lorient s’est défendu avec des clous et des dents mais a également compliqué Sergio Rico. Les tentatives de l’équipe parisienne se sont surtout faites par des tirs de loin, qui n’avaient pas la précision nécessaire pour battre le gardien Paul Nardi.

Ainsi s’est terminée la première étape, avec le but sans but et le rêve du coup toujours intact par le local, qui avait une nette chance de profiter d’un attaquant têtu Joan Wissa, qui touchait le manche gauche.

En seconde période, le leader de Ligue 2 a été touché par le gros effort et a donné encore plus de terrain à la visite, qui s’est tournée vers tout en attaque. Le but de la victoire n’est venu qu’à 80 ′ lorsque Pablo Sarabia a connecté un grand centre de son capitaine, Thiago Silva. Rien à faire pour les locaux et victoire au minimum pour les dirigés de Thomas Tuchel.

Désormais, le PSG doit attendre que son prochain adversaire disputera les huitièmes de finale de la Coupe de France, compétition dans laquelle il est le plus vainqueur avec 12 trophées. La prochaine rencontre des «rojiazules» sera contre Reims pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue française, le mercredi 22 janvier à 17 heures au Chili.

