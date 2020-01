Le PSG a pris une revanche rapide et a battu le Monaco de Maripán »

Mercredi 15 janvier 2020

L’équipe parisienne a peu attendu pour se venger de la cravate à la dernière minute que le casting de la Principauté a volé en Ligue 1, pouvant l’emporter par une forte 4-1 lors de sa visite au Stade Louis II. Guillermo Maripán était un partant et a joué 90 ‘chez le propriétaire.

La vengeance est un plat qui est servi froid et il ne fallait pas s’attendre à ce que le Paris Saint-Germain l’apprécie. C’est que dans un duel en cours pour le 15 de Ligue 1, l’équipe parisienne a réussi à laisser derrière elle les 3-3 au Parc des Princes, en s’imposant 4-1 à Monaco – Guillermo Maripán était le partant et a joué le 90 ′ – lors de sa visite au Stade Louis II.

Le PSG a réussi à prendre rapidement le contrôle du ballon pour tenter de dominer le match, même si dans les premières minutes, ce sont les propriétaires qui étaient les plus proches de l’ouverture du compte. Avec le ballon en sa possession, les Parisiens ont commencé à arriver constamment à la recherche du premier but.

Une belle passe de Ángel di María n’a pas été ratée par Kylian Mbappé (24 ′), qui n’a eu aucun mal à envoyer le ballon au fond des filets. L’objectif a été suspendu, car il a été examiné par le VAR, bien qu’il ait également été validé.

Au début de la première mi-temps, un manque de Kamil Glik a permis aux visiteurs d’avoir une pénalité pour augmenter les chiffres. Neymar se tenait devant le ballon et dans les 45 + 1 ′ a réussi à changer la faute par but pour aller se reposer avec un avantage plus confortable.

Les locaux ont cherché à raccourcir les chiffres pour rêver de retour, mais Pablo Sarabia (72 ′) a réussi à mettre le troisième but. Ce n’est qu’à la fin du duel que Tiémoué Bakayoko (87 ′) a réussi à escompter, même si cela ne servait à rien car Mbappé (90 + 1 ′) a répété pour sceller la finale 4-1.

Ainsi, le Paris Saint-Germain continue de prendre la tête de la Ligue 1 avec 49 points, tandis que Monaco est neuvième avec 29 unités. Désormais, le PSG doit affronter Lille, tandis que le casting rojiblanco doit recevoir Strasbourg.