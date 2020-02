Le PSG a souffert pour remporter la victoire contre Bodeaux en Ligue 1 »Pressfootball

Dimanche 23 février 2020

Les dirigés de Thomas Tuchel, ont dû transpirer davantage du compte pour remporter la victoire contre Bordeaux par 4-3, avec controverse du VAR incluse. Neymar a été expulsé presque à la fin du match, tandis qu’Edinson Cavani a converti son 200e but avec le maillot parisien.

Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a remporté une victoire bien méritée contre les Girondins de Bordeaux 3-2 à la date 26 de la Ligue 1 française. Les dirigés de l’Allemand Thomas Tuchel, avaient plus d’inconvénient à surpasser un casting courageux, que soulevait la rencontre d’égal à égal.

Le premier objectif du match était la visite. Le sud-coréen Ui-jo Hwang (18 ’) ne s’est dirigé que vers le milieu de la zone parisienne et il a suffi de frapper la balle vers le sol pour que Sergio Rica n’ait pas d’options pour arrêter le tir. Sept minutes plus tard (25e), le buteur uruguayen et historique du PSG a atteint son but 200-, Edinson Cavani, a remis les choses en place et a marqué 1-1 lors de la capture d’un centre d’Ángel di María au point criminel, et dirigez-vous vers le premier bâton d’un Benoit Costil stupéfait.

À 45 + 1 ’, le défenseur brésilien Marquinhos a inégalement marqué le score en faveur du PSG en se dirigeant vers le point de penalty après un superbe coup franc exécuté par di María. Cependant, et alors que l’arbitre s’apprêtait déjà à marquer la fin de la première partie, le centre brésilien des Girondins, Pablo (45 + 5 ‘), a établi la parité après avoir profité des licences du PSG et aller presser la sortie de Rico, qui a tenté de dégager le ballon, a fait rebondir le ballon dans l’humanité de Pablo et le ballon s’est retrouvé au fond de son but. Mécontentement du gardien espagnol et nul 2-2 avant la pause.

Dans la deuxième partie, le PSG a déployé toute sa puissance offensive et est parti avec tout en quête de victoire. Marquinhos (63 ’), qui a marqué son premier doublé au PSG, après un centre en tête envoyé par M’Bappé. 3-2 qui semblait lapidaire pour l’équipe bordelaise.

Six minutes plus tard (69 ’), le meilleur joueur élu de la Coupe du monde 2018 en Russie, Kylian M’Bappé, a porté le score à 4-2 après qu’Edinson Cavani ait traîné les marques pour le laisser tranquille devant le but de Pablo. Le Français n’a fait que pousser le ballon et a célébré.

Déjà lorsque le résultat semblait plus que condamné, Rubén Pardo (83 ’), une droite inattaquable a été envoyée à Rico, qui a fini par se glisser dans le coin supérieur gauche du but parisien. 4-3 qui a rempli les visiteurs de vie, qui à ce moment-là, ont joué le tout pour le tout.

Déjà lorsque le match a atteint son temps réglementaire, Bauro Icardi a marqué mais l’arbitre Willy Delajod a déterminé – grâce à l’aide du VAR – que le but n’était pas valable pour le hors-jeu. Après cela, l’ambiance s’est réchauffée au PSG et à 90 + 2 ‘, Neymar a commis une forte faute à un adversaire, ce qui lui a coûté une deuxième expulsion jaune et ultérieure.

Ainsi, le match s’est terminé 4-3 en faveur du PSG qui est toujours leader de la Ligue 1 avec 65 points. 13 de plus que son plus proche poursuivant, Marseille. En revanche les Girondins de Bordeaux, sont restés à la douzième place avec 35 unités.

Le prochain match de la compétition nationale pour le PSG sera contre Dijon, le samedi 29/2 à 13h30 du Chili continental.