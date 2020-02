Le PSG bat Lyon et reste ferme sur le chemin du titre »Football Press

Dimanche 09 février 2020

Le PSG a réalisé un nouveau triomphe sur son chemin vers le titre de Ligue 1 en battant O. Lyonnais 4-2. Ceux de Thomas Tuchel, ont souffert plus que le récit de rester avec la rencontre, dans laquelle il a converti l’Uruguayen, Edinson Cavani.

Le tout-puissant Paris Saint-Germain reste ferme dans sa marche vers un nouveau titre de Ligue 1 française. cette fois, ils ont battu l’Olympique Lyonnais 4-2 au Princes Park Stadium, dans la capitale du gala.

Le match a été du début à la fin favorable à ceux de Thomas Tuchel. Bien que le premier but soit tombé bien en première mi-temps (22 ′) grâce à Ángel Di María, le processus du match a toujours été dominé par le local.

Le deuxième but du PSG a été le travail de la super star française, Kylian Mbappé (38 ′), qui a abouti à un compteur définissant avec catégorie le gardien Anthony Lopes. Le troisième chiffre est dû à un autogol converti par Fernando Marçal (47 ′).

Avec un score de 3-0 en leur faveur, les Parisiens se sont détendus et leur ont presque coûté cher. À 52 ′, Martin Terrier a mis la première remise pour les «lions» et sept minutes plus tard (59 ′), Moussa Dembelé a mis l’incertitude en faisant un recul et a mis le 3-2 momentanément. Cependant, l’Uruguayen Edinson Cavani, a fini par enterrer les illusions du Lyonnais et a décrété la finale 4-2.

Avec ce résultat, les Parisiens suivent les leaders de Ligue 1 avec 61 points, soit 12 de plus que Marseille, leur plus proche poursuivant. Désormais, Neymar et compagnie, vont se concentrer sur le duel contre Amiens pour la 25e date du championnat de France.

Galerie d’images