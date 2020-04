Le PSG envisage Reguilon pour remplacer Kurzawa – rapport

Le Paris Saint-Germain envisage de remplacer l’arrière gauche du Real Madrid Sergio Reguilón pour remplacer Kurzawa la saison prochaine, étant donné que le défenseur français ne va pas prolonger son contrat avec le PSG. C’est ce que RMC a rapporté ce week-end.

Reguilón passe la saison 2019-2020 avec Séville sur un prêt et son avenir à Madrid est un peu incertain, étant donné que Marcelo et Mendy sont tous deux sous contrat dans la capitale espagnole. Reguilón a bien performé cette saison mais serait derrière les deux arrières gauche si Marcelo reste à Madrid – il est sûr de supposer que Mendy le fera -. Tout pourrait changer si Marcelo et Los Blancos décident de se séparer et cela pourrait finalement donner à Reguilón une chance de rivaliser avec Mendy pour le point de départ.

En fin de compte, le Real Madrid pourrait également prolonger l’accord de prêt de Reguilon à Séville jusqu’à la fin du contrat de Marcelo – été 2022 – mais le défenseur espagnol pourrait devenir impatient s’il continuait à jouer en Liga.

Marcelo a perdu sa place de départ en tant qu’arrière gauche de Madrid et pourrait décider de passer les dernières années de sa carrière ailleurs, bien qu’il ait refusé de rejoindre d’autres grands clubs comme la Juventus dans le passé.

Au final, si l’offre du PSG pour Reguilón est solide et que Marcelo décide de rester, Madrid pourrait décider de vendre le jeune défenseur et garder ses arrières gauche pour les deux prochaines saisons.