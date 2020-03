Le PSG et Al-Khelaifi enquêtés pour corruption mais aucun procès à l’horizon

Dernières nouvelles de février de l’enquête judiciaire suisse contre Nasser Al-Khelaifi, président du PSG et directeur de BeIn Media Group. Le manager, selon les informations de France Football, a été accusé par les tribunaux suisses, en compagnie de l’ancien secrétaire général de la FIFA Jerome Valcke, corruption et mauvaise gestion de l’annonce des droits de retransmission de la prochaine Coupe du monde et de la Coupe des confédérations. Aujourd’hui, dans les colonnes du journal français Le Monde, on apprend qu’Al-Khelaifi pourrait échapper au procès pénal après qu’un accord extrajudiciaire ait été trouvé la FIFA a retiré la plainte déposée auprès des autorités.