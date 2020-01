Le PSG, premier test décisif pour Robert Moreno

Les courbes commencent dans le projet de Robert Moreno. Il a fait ses débuts sur le banc de Monaco dans un duel de ventouses contre Reims qu’il a pu résoudre avec quelques souffrances. Mais ce qui vient aujourd’hui pour le technicien de L’Hospitalet, c’est de commencer à trembler.

01/12/2020

À 09:40

CET

Albert Grace

Mbappé, Icardi, Neymar, Di María … Presque rien. Monaco visite le Parc des Princes dans ce qui sera le deuxième match de «l’ère Moreno» dans le groupe monégasque. Il semble compliqué qu’ils puissent prendre d’assaut Paris mais s’il y a une équipe qui peut le faire, c’est Monaco. Robert est arrivé pour lancer l’équipe de la Principauté et il n’y a pas de meilleur scénario qu’un parc des princes qui a déjà commencé l’année à regarder son exposition de l’équipe, avec Mbappé faisant des lapins, avec Icardi pratiquant des contrôles impossibles et avec Neymar et Di María faisant quoi ils en avaient envie.

C’était un duel de cupbearers contre Saint-Étienne qui avait peu d’histoire. Le «fantastique 4» reviendra dans l’arène dans un duel où plus d’un match sera une égalité. Et Monaco et le PSG seront mesurés deux fois en quatre jours. Le deuxième match correspondra à celui qui a été reporté par la tempête. Robert Moreno pourrait répéter les onze pour lesquels il a parié en Coupe. Cela pourrait être le onzième gala de sa nouvelle carrière, avec un classique 4-3-3 et avec Fàbregas et Golovin protégeant Bakayoko.

Le PSG, quant à lui, vient au duel sans faire de victimes et Tuchel a déjà plus qu’effacer ses onze, bien que des doutes puissent venir dans l’axe arrière. «J’ai le sentiment que nous sommes plus mûrs, plus forts par rapport à la saison dernière. Monaco est une équipe d’une grande qualité offensive, c’est un grand challenge & rdquor ;, a expliqué l’entraîneur allemand. C’est un grand jeu. L’un des meilleurs qu’il puisse y avoir en France.