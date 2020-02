Le PSG, première puissance financière du monde du sport

Le fait que la capacité financière du Paris Saint Germain soit pratiquement une source infinie de ressources est déjà connu. On peut désormais dire que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi est, selon une étude de Soccerex, ce serait la première puissance financière du monde du football.

Dans le Top10, dans cet ordre, serait complété par City, Bayern, Tottenham, Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Juve et Borussia. Parmi ces équipes, une grande absence: Le Barça n’apparaîtrait pas parmi les clubs les plus puissants sur le plan financier, toujours selon l’étude Soccerex.

Pour réaliser cette étude, l’entreprise intégré 5 variables qui a permis de prioriser la puissance des équipements: la valorisation totale des effectifs, la valorisation des actifs immobiliers (stade, centre de formation, centre de formation et bureaux administratifs), le montant des réserves bancaires, la force d’investissement potentielle de les propriétaires et la dette nette totale.

UN CHIFFRE DE PLUS DE 1 000 MILLIONS

Résultat, sur ces 5 éléments, le PSG arrive en tête, par rapport aux données d’autres clubs. La valeur de ses effectifs est estimée à 1 050 millions d’eurosPour toutes ces raisons, le club de la capitale française est à la pointe et devient la première puissance financière du monde du football.

Paradoxalement, cette étude contredit d’autres menées, comme Deloitte et KPMG, dans lesquelles le PSG ne figurait pas parmi les trois meilleures équipes au niveau économique.

Paradoxalement, Soccerex place le PSG comme la puissance financière la plus élevée du monde du football revenu total de l’entité Paris, en ajoutant le résultat d’exploitation, les droits de télévision, les revenus d’émission de billets et les revenus commerciaux (mécénat, marketing et marketing), ont été estimés à 636 millions d’euros.

Cette figure astronomique est néanmoins derrière celle du FC Barcelona, ​​& NegativeMediumSpace; & NegativeMediumSpace; avec 841 millions d’euros, Le Real Madrid, 757 millions d’euros, et Manchester United, avec 712 millions d’euros,