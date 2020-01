Le PSG présente son maillot pour la Ligue des champions

Un design exclusif pour les qualifiés et qu’ils utiliseront contre le Borussia Dortmund, avec la particularité du drapeau français traversant l’ensemble du maillot.

Il attendait mais il semble avoir vu le jour, qui sera le quatrième maillot cette saison du PSG et qui sera utilisé de manière particulière car la Ligue des champions a déjà sa forme. Un design où la couleur noire prédomine complètement, mais où la France est très présente.

[ EXCLUSIF LA SOURCE ] Mesdames et messieurs supporters et supporters du PSG je viens de recevoir le nouveau maillot du PSG dont je vous parle depuis 9 mois. Sans plus attendre le voici il est magnifique en vrai. Je valide très fort #PSG @MalikBentalha @djsnake 🔥 pic.twitter.com/hLkagSfnGx

– la source parisienne®️ (@ lasource75006) 15 janvier 2020

Avec les logos des sponsors et le bouclier vierge, le drapeau de la France traverse le centre de la chemise de haut en bas symbolisant la représentativité de l’équipe avec le pays. Un design qui ne sera utilisé que lors des éliminatoires de la Ligue des champions et qui sera dévoilé avant le Borussia Dortmund.