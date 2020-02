Le PSG va augmenter son économie avec les départs de Cavani et Thiago Silva

Les départs de Cavani et Thiago Silva permettront au PSG d’être, si possible, plus puissant économiquement. Bien qu’elle soit l’une des équipes les plus riches du monde, Le fair-play financier de l’UEFA est souvent un problème Pour l’équipe de France.

Oscar Cubero

Tout le monde connaît le feuilleton que l’attaquant uruguayen a joué dans ce marché d’hiver. Le «Cholo» n’a pas réussi à renforcer son attaque épuisée avec Edinson en janvier, depuis la L’équipe de France a préféré laisser son footballeur partir gratuitement l’été plutôt que de le faire maintenant pour une petite somme. C’est un tonique habituel dans la ville parisienne, qui a déjà joué dans un chapitre similaire avec Rabiot l’année dernière.

La façon dont Thiago Silva va quitter le champion de France est différente. La centrale brésilienne veut continuer dans l’entité, mais Leonardo n’a pas proposé de renouvellement. Ses 35 ans, le niveau affiché dans les grands matchs et la puce sont trois gros obstacles. C’est précisément ce dossier qui fera que le PSG libérera la charge salariale. Le bélier et le capitaine facturent plus d’un million d’euros chaque mois.

Ils ne sont pas les seuls à terminer leur séjour au club. Layvin Kurzawa, Maxim Choupo-Moting, Thomas Meunier, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche mettent également fin à leurs contrats en juin et ne seront pas renouvelés.

Les deux joueurs voudront leurs longues étapes -7 saisons le capitaine et 6 le bélier battant- avec le titre qui a été résisté: la Ligue des champions. Après avoir tout gagné au niveau national, ils mettront tout leur intérêt pour la compétition européenne.