Le PSG va repérer la star de Tottenham alors qu’il pèse l’été

Date de publication: dimanche 9 février 2020 2:36

Danny Rose sera surveillé par le géant français Paris St Germain lors de son prêt à Newcastle, selon des informations.

Tottenham’s L’arrière gauche exilé joue pour son prochain coup lors d’un prêt avec les hommes de Steve Bruce, et The Sun rapporte que le PSG est chaud sur sa piste.

La formation de Ligue 1 aurait dit vouloir prendre l’international anglais lors du mercato d’hiver, alors qu’elle craignait que la cible d’Arsenal, Layvin Kurzawa, ne quitte le club.

Mais les Gunners et la Juventus reviendront probablement pour Kurzawa cet été, quand il sera plus facile de conclure un accord.

Cela laisserait au PSG besoin d’un nouveau latéral gauche et Rose sera au sommet de leur liste de surveillance, alors que le joueur de 29 ans cherche à lever le rideau sur une carrière de 13 ans dans le nord de Londres.

Un déménagement glamour à Paris conviendrait certainement, bien que Newcastle soit sûr de faire sa propre proposition si Rose est un succès à St James’s Park.

Un endroit où il ne jouera pas avec certitude la saison prochaine est le club actuel des Spurs, ayant clairement exprimé ses frustrations concernant son traitement de la part de Jose Mourinho.

Il a déclaré à BBC Radio 5 Live, il a déclaré: «Je pense que je n’ai pas eu autant de chance que tout le monde dans le backline. Je voulais jouer pour lui.

«Je savais après un mois [of Mourinho joining] Je n’allais jamais jouer. Il était difficile de s’entraîner en sachant que je n’allais pas jouer.

«Cela n’a pas fonctionné, mais le plein respect pour lui et ce qu’il fait au club. Il a pris le relais avec le club à 12 points de Chelsea [now in fourth place] et maintenant c’est quatre. “

Pendant ce temps, Jose Mourinho regrette déjà d’avoir pris le poste de Tottenham à seulement deux mois de son règne, selon le spécialiste controversé Paul Merson.

Mourinho a succédé au licencié Mauricio Pochettino en novembre et a rapidement fait savoir qu’il essaierait de présenter une personnalité différente de celle de mauvaise humeur qui a souvent minimisé son temps à Manchester United.

Dix victoires lors de ses 19 premiers matches en charge ont rajeuni Tottenham, qui n’a plus que quatre points de retard sur Chelsea, quatrième, et se qualifie pour le cinquième tour de la FA Cup et les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Cependant, des résultats peu convaincants contre Man City et Southampton lors de leurs deux derniers matchs – matchs dans lesquels les Spurs ont tous deux gagné – ont vu le vieux Mourinho sortir, et maintenant Merson affirme qu’il n’est pas content! Lire la suite…