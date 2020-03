La QS en kiosque consacre ce matin de l’espace au football sur sa première page avec ce titre haut de gamme: “Uefa, voici le plan pour terminer les championnats”. Le tableau établi prévoit – lit à l’intérieur – six semaines et demie pour les conclure: tour de force estival jusqu’à mi-juillet avec courses le dimanche et mercredi, puis espace pour les coupes européennes.