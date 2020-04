Le rachat de 300 millions de livres sterling à Newcastle pourrait être achevé en deux semaines

Date de publication: Lundi 27 avril 2020 3:31

La prise de contrôle de Newcastle United, dirigée par l’Arabie saoudite, pourrait être achevée d’ici quinze jours.

L’agence de presse PA comprend que le test des propriétaires et administrateurs de la Premier League est le dernier obstacle à franchir avant la conclusion de l’accord de 300 millions de livres sterling.

Il est entendu qu’en dépit de l’envoi de lettres au première ligue d’Amnesty International et du diffuseur beIN SPORTS au cours de la semaine dernière, personne n’a été interrogé par la ligue sur les questions de violations des droits humains en Arabie saoudite, de “ lavage de sport ” ou d’allégations de piratage des droits télévisés liés à l’État saoudien .

AVIS: les fans de Newcastle… possèdent vos propriétaires; les critiques ne sont pas des ennemis

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré lors d’une audition devant la commission du numérique, de la culture, des médias et des sports la semaine dernière que la décision finale sur le rachat appartenait à la ligue, après appels du comité à intervenir.

Sans un changement soudain de la politique du Royaume-Uni à l’égard de l’Arabie saoudite au niveau du commerce politique ou international, il semble peu probable que la prise de contrôle soit rejetée.

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, dans une réponse à la lettre d’Amnesty, a déclaré que les processus de la ligue «vont au-delà de ceux requis par le droit britannique des sociétés» et sont appliqués «avec la même rigueur» à tous les clubs, et sur une base objective plutôt que subjective .

Yasir Al Rumayyan, le gouverneur du fonds d’investissement public saoudien (PIF) qui prendra une participation de 80% dans le club si l’accord est conclu, deviendrait président.

Mais surtout, il est entendu qu’il n’y aura pas de décisions instinctives concernant les autres cadres supérieurs du côté des entreprises ou du football, y compris le manager Steve Bruce.

Le directeur général Lee Charnley quittera le club après une période de transfert.

Les supporters peuvent s’attendre à des investissements importants dans le personnel de jeu, mais aussi dans d’autres domaines, bien que les nouveaux propriétaires soient très conscients des exigences de respecter les règles de fair-play financier au niveau national et européen.

Le propriétaire actuel de Newcastle, Mike Ashley, a reçu un acompte non remboursable de 17 millions de livres sterling de la part des nouveaux propriétaires, les 283 millions de livres restants étant dus à terme.

Outre le PIF saoudien, 10% du club appartiendront à PCP Capital Partners et les 10% restants aux frères Reuben.

