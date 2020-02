Le rachat de Rodrigo à Valence

Rodrigo voulait vivre des nuits magiques de champions. «Faites des miracles & rdquor;, comme il l’a dit après avoir vécu à Amsterdam. Cependant, l’attaquant brésilo-brésilien llégué pour être habillé en rouge et blanc Dans ce type de matchs. Sa signature pour l’Atlético de Madrid était pratiquement terminée, mais le destin avait réservé un rôle de premier plan dans cette Ligue des champions avec l’élastique de Valence. Avec le transfert frustré, bien que l’el 9 ’ne soit jamais revenu en tant que che, Rodrigo s’est racheté à la Johan Cruyff Arena.

11/12/2019 à 19:27

CET

Roger Payró

L’équipe a saisi son objectif comme un clou brûlant pour obtenir la passe aux huitièmes. Rodrigo avait l’épine dans le occasion manquée contre Chelsea à Mestalla. Il l’a enlevé. Ses nombreux cette saison sont peu nombreux, mais ils valent leur pesant d’or. L’autre a marqué en Ligue des champions était de conquérir Stamford Bridge et l’un des deux qui est entré dans la Ligue a récemment renversé Villarreal dans le derby.

La pointe de l’iceberg

Le but de Rodrigo contre l’Ajax est la face visible du travail impeccable de toute l’équipe. Très solidaires en défense, ceux de Celades asséchaient les attaques de ceux de Ten Hag. Impossible de mettre en valeur l’un sur les autres. Valence devait parfaitement exécuter son plan pour être dans la phase finale de la Ligue des champions et il s’est conformé. Ce fut une victoire de montrer que les tremblements de terre dans le sens sportif, le fléau des blessures et les grandes équipes budgétaires ne vont pas y plafonner.

Précisément dans la section économique, le club a également réalisé une belle performance à la victoire contre l’Ajax. Les coffres du che continuent avec peu de stabilité mais ce Champions se révèle une poussée qui leur donne vie. Valence a obtenu 12,2 millions d’euros -9,5 pour la ronde avancée et 2,7 pour la victoire – et ils sont déjà plus de 52 «kilos» le sac dans l’édition actuelle.