Le rapport du TAD déconseille l’avancée électorale dans le RFEF

07/07/2020 à 17:13

CET

Nous avons déjà avancé hier dans SPORT qui serait vendredi 6 mars lorsque TAD présentera son rapport sur l’avance électorale RFEF requise par le CSD. La nomination d’hier a priori devrait impliquer la présentation des nouveaux membres nommés par le conseil d’administration du 25 février: Beatriz Rodriguez, Eva María Fernández sur proposition des fédérations avec Pilar Juarez et Santiago Areal sur proposition du secrétaire d’État et président du CSD. A ces quatre membres s’ajoutent ce qui reste de l’étape précédente. Il s’agit du président Julián Espartero, Cristina Pedrosa et Jesús Avezuela.

Mais, comme nous l’avons signalé dans SPORT, ce sera le jour où un avis aura été rendu sur ce rapport après mardi dernier que le rapporteur a été nommé pour l’étudier. Signaler que, comme l’ont confirmé plusieurs sources consultées par SPORT, était contraire à l’avance électorale demandée par la RFEF. Argument qui a été présenté au reste des membres qui n’ont pas révoqué cette opposition lors de ce vote. La question qui se pose alors est: pourquoi alors la CSD autorise-t-elle l’avance électorale alors que le rapport TAD ne la couvre pas? La réponse est que les rapports, à la fois le premier de la mi-mai qui l’avait déjà déconseillé et ce dernier, sont contraignants.

En d’autres termes, la CDD et le secrétaire d’État aux Sports peuvent en tenir compte, mais cela n’implique pas l’acceptation. De même s’il avait été favorable à l’avance électorale. Si elle attire l’attention dans ce cas lorsque cette consultation auprès du TAD a répondu à une précédente devant le State Advocacy sur le processus électoral.

Cela explique en outre la communication du CSD selon laquelle la décision et l’autorisation de cette avance sont restées au président du CSD. Autorisation qui, comme nous l’avons également dans SPORT, répond à la lettre publiée vendredi par ce journal et où sont collectées les allégations envoyées par la RFEF le 5 février.

D’une part, car cela garantit qu’ils sont célébrés dans l’année olympique après que les allégations présentées par la RFEF ont annoncé que, lorsque la Coupe du monde de futsal a eu lieu, elle risquait d’être retardée jusqu’en 2021. Selon la RFEF parce que ” en cas de non autorisation de l’avance électorale comme nous l’avons demandé, il est absolument impossible d’engager un processus électoral avant fin octobre ou début novembre, ce qui conduit à la fin de la période électorale dans la RFEF, presque selon toute probabilité, au début de la année 2021 “. En outre, le secrétaire d’État le fait à l’appui de la candidature conjointe de l’Espagne et du Portugal pour accueillir la Coupe du monde 2030 et ne pas tomber dans des griefs comparatifs par rapport aux autres fédérations qui ont avancé les élections. Il répond ainsi à la deuxième lettre d’allégations de la RFEF. Faute d’avancer les élections, l’occasion serait perdue “de profiter du différend de la Coupe du Monde de Futsal (où sont présentes les principales sélections et fédérations du monde) pour présenter la candidature de l’Espagne / Portugal à la Coupe du Monde n’ayant pas commencé la candidature fonctionne sans disposer d’une équipe dirigeante stable et consolidée “.

La rédaction du Secrétaire Général du RFEF; que nous avançons dans le SPORT; il finit par influencer ce besoin et qu’il existe des raisons plus que justifiées de demander l’avancement électoral au premier semestre. Il est davantage considéré que “Avec le classement de l’équipe nationale espagnole pour le différend de la Coupe du monde de futsal au début du deuxième semestre, nous comprenons que les raisons pour le moment sont absolument comparables et identiques à toutes les autres fédérations qui ont demandé la même chose.“Quelque chose qui répond également au CSD et au nouveau secrétaire d’Etat avec cette autorisation, bien que le rapport demandé au TAD soit défavorable.