Le rapport indique la raison pour laquelle Jurgen Klopp ne veut pas de Harry Kane à Liverpool – HITC

Harry Kane de Tottenham Hotspur pourrait bientôt devenir un homme recherché.

Selon le London Evening Standard, Liverpool ne fera rien pour l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane même s’il finit par vouloir partir.

Il est affirmé que Jurgen Klopp n’est pas d’accord avec l’idée que Kane serait idéal aux côtés de Sadio Mane et Mohamed Salah, et pense qu’il pourrait en fait «perturber l’équilibre» de l’attaque de Liverpool.

Roberto Firmino définit la presse et les liens jouent si bien pour Liverpool, et les Reds chercheraient un type d’attaquant similaire plutôt qu’un joueur comme Kane – un avant-centre plus classique.

Liverpool serait heureux de laisser les autres clubs se débarrasser de Kane s’il devenait disponible, apparemment clarifiant leur position.

Kane, 26 ans, a fait sensation devant les Spurs, fracassant 181 buts en 278 matchs pour Tottenham après avoir gravi les échelons.

L’international anglais sera difficile à gagner loin des Spurs, et Daniel Levy – un négociateur délicat dans le meilleur des cas – exigera probablement des frais énormes.

Pourtant, comme l’a cité le Daily Mail, Kane ne pouvait pas consacrer son avenir à long terme aux Spurs, admettant que même s’il aimerait rester, il ne le ferait pas s’il ne pouvait pas gagner de trophées.

Liverpool pourrait lui offrir une plus grande chance d’argenterie, mais il semble peu probable que Klopp le conduise à Anfield.

Dans d’autres nouvelles, Netflix offre une vue intérieure sur la façon dont les Spurs ont regardé le gardien de but anglais “neuf fois”, ne l’ont pas signé