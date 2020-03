Le rapport met à jour la poursuite d’Arsenal du joueur celtique; ils préfèrent la signature de Wenger, 28 ans – HITC

Arsenal reste lié à l’attaquant du Celtic Odsonne Edouard.

Selon Football.London, Arsenal a “largement” repéré l’attaquant du Celtic Odsonne Edouard cette saison – mais préférerait toujours rajeunir Alexandre Lacazette.

On prétend que les Gunners ont mis Edouard sur leur liste de signatures potentielles pour remplacer Lacazette cet été, et ont été impressionnés par ses performances cette saison.

L’Atletico Madrid veut Lacazette, et avec un peu plus d’un an sur son contrat avec Arsenal, les Gunners pourraient être tentés de miser sur le Français s’ils ne peuvent pas le convaincre de rester.

Pourtant, la ligne de conduite préférée d’Arsenal est de garder Lacazette et de le remettre en forme, plutôt que de le vendre et de le remplacer.

Le joueur de 28 ans a marqué sept fois en 20 matches de Premier League cette saison, mais n’a pas toujours regardé son meilleur, ayant récemment disputé huit matches de championnat sans but.

Certains voudront peut-être voir l’ancien attaquant lyonnais passer à autre chose et faire réinvestir les fonds, mais dans l’état actuel des choses, ce n’est pas le plan d’Arsenal pour cet été.

Ils risquent donc de passer à côté d’Edouard, car d’autres clubs tenteront sûrement de signer le Celtic après 27 buts et 19 passes décisives pour les Bhoys cette saison.

Arsenal aime clairement Edouard, mais n’a aucune raison de le signer à moins que Lacazette ne continue – et pour le moment, il semble que les Gunners préfèrent garder Lacazette.

