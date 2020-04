Le rapport s’attend à une réponse EFL “ agressive ” alors que quatre clubs PL veulent que la saison soit annulée

Date de publication: Mardi 31 mars 2020 à 2h51

Selon un rapport, quatre clubs de Premier League en demi-finale souhaitent désormais que la saison soit annulée.

Les sports à travers le monde ont été suspendus car les pays cherchent à freiner la propagation de Covid-19 et peu s’attendent à ce que la Premier League revienne de si tôt.

L’UEFA a invité les dirigeants de ses 55 associations nationales membres à participer à une conférence vidéo mercredi pour recevoir une mise à jour des groupes de travail mis en place le 17 mars dans le sillage de la Covid-19 crise.

Un groupe de travail examine comment le calendrier des rencontres 2019-2020 peut être achevé, tandis que l’autre s’est concentré sur les questions économiques et réglementaires telles que les ajustements des contrats des joueurs et les fenêtres de transfert.

Le vice-président de West Ham, Karren Brady, a appelé à la première ligue annulation de la saison dans sa colonne Soleil après le football a été initialement suspendu jusqu’au 3 avril en raison de l’épidémie de coronavirus.

Rio Ferdinand récemment convenu que ce serait la meilleure ligne de conduite, tandis que l’attaquant de Tottenham Harry Kane pense qu’un délai devrait être fixé pour relancer la saison.

Et maintenant, The Independent affirme que “ quatre clubs de la moitié inférieure seraient en faveur de l’annulation de la saison, car ils estiment que l’argent garanti pour rester en Premier League pour une autre campagne serait plus élevé que tout argent qu’ils doivent redonner à radiodiffuseurs. »

La grande majorité des équipes de la division sont toujours en faveur de terminer la saison avec tous les clubs de la moitié supérieure “désespérés” pour que cela se produise.

Une source impliquée dans les discussions, a déclaré à The Independent: «Ce serait vraiment la pire des solutions. Si cela arrivait, personne dans leur bon sens ne voterait contre Liverpool comme champion, mais le fond serait un gâchis. Il serait en fait plus justifié d’annuler la saison en haut qu’en bas. »

Le rapport ajoute que les clubs de promotion de l’EFL devraient fournir une réponse «très agressive» si la Premier League essaie d’annuler la campagne en cours.

