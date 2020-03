Le Real Betis s’intéresse au Real Madrid Loanee Oscar Rodriguez

Oscar Rodriguez est devenu le joueur le plus important de Leganes cette saison après les départs de Martin Braithwaite et Yousuf El-Nesyri. Il est le meilleur buteur du club avec 7 buts, dont les récents vainqueurs de match contre Eibar et la Real Sociedad. Si Leganes reste finalement en place, ce sera en grande partie grâce au talent et au travail du prêteur du Real Madrid, Oscar Rodriguez.

Les performances de l’ancien Canterano ne sont pas passées inaperçues. Selon un rapport de l’AS, le Real Betis serait intéressé à acquérir les services du milieu de terrain pour la prochaine saison. Les Betis veulent obtenir un déménagement permanent ou un prêt avec une option d’achat. Si Madrid accepte cette décision, ils incluront probablement une clause de rachat – une tactique souvent utilisée par le club pour garantir la première option à ses anciens talents de l’académie.

Oscar est certainement prêt pour un plus grand défi la saison prochaine. S’il ne fait pas partie des plans de Zinedine Zidane, alors un passage au Real Betis pourrait être le meilleur pour toutes les parties. Selon les rumeurs, des frais d’environ 12 à 15 millions d’euros suffiraient probablement à voir Madrid vendre. Compte tenu du niveau d’Oscar, il est probable que d’autres équipes seront dans le mix. Il pourrait y avoir une bataille pour sa signature cet été.