Le Real Madrid a battu l’Atlético de Madrid 1-0 | Ligue d’Espagne

Avec un but de Karim Benzema, le merengue a battu l’Atlético de Madrid 1-0 au Santiago Bernabéu.

Karim Benzema, clé du triomphe du merengue.

EFE

Écriture futuriste

1 février 2020, 12 h 18

Le Real Madrid a été le vainqueur de la classique de la capitale espagnole. Merengue a remporté l’Atlético de Madrid 1-0 au Santiago Bernabéu, avec l’annotation de Karim Benzema. Ainsi, ceux dirigés par Zinedine Zidane restent un jour les dirigeants de la Ligue d’Espagne.

L’Atlético de Madrid avait plus de chances en première mi-temps, mais dans la seconde, c’était le Real Madrid qui, avec un changement du système de son entraîneur Zinedine Zidane de 4-5-1 à 4-4-2, a opté pour le serré. l’équilibre et le Français Karim Benzema n’a pas pardonné à la 56e minute pour faire la finale 1-0.

Le Français est venu à son rendez-vous avec le but après avoir revu la porte contre Saragosse en Copa del Rey près d’un mois et demi plus tard, tous deux avec lesquels il ajoute 18 buts cette saison et c’est la première fois qu’il marque pour l’Atlético à Santiago Bernabéu .

Première grande occasion et vent en faveur, Madrid a jeté des gallons et sera à la tête de la Ligue, au moins, un jour de plus. Pour sa part, l’Atlético de Madrid a vu que sa meilleure première partie n’était rien. Avec Morata qui est parti blessé à la 48e minute et avec un Lemar qui a sauté sur le terrain, mais seulement avec un corps actuel. Ils peuvent terminer la journée en dehors des postes européens.

