Le Real Madrid a de nouveau battu Barza: c’est ainsi que le classement de LaLiga Santander a évolué après la «Classique»

Un peu du jeune brésilien Vinicius, avec un tir qui dévia Gérard Piqué, il déclina le classique en faveur du Real Madrid, qui n’avait plus gagné en championnat de Barcelone à Santiago Bernabéu depuis octobre 2014 et qui, avec la victoire, 2- 0, clôturé dans le prolongement par Mariano Díaz, récupère le leadership de la Ligue espagnole.

Après la déception de la défaite des ‘Champions’ contre Manchester City, l’équipe de Zinedine Zidane a rebondi dans le classique. Il a profité d’une équipe du Barça faible, dont les performances étaient très différentes des apparitions précédentes dans le stade blanc, surtout après la pause. Lionel Messi n’a pas été décisif cette fois. L’une de ses performances les moins inspirées devant l’éternel rival. Son équipe l’a remarqué.

Le Belge Thibaut Courtois a été responsable de la fermeture des quelques options que Quique Setién avait, ce qui dans ses présentations à la tête du Betis avait remporté au Colisée blanc. Mais cette fois, il ne pouvait pas, et ne pouvait pas parce que son équipe n’avait pas la fluidité et la clairvoyance d’autres occasions et parce qu’il laissait le Real Madrid.

Marc André Ter Stegen et Piqué ont également empêché la Real Madrid se manifestera. Mais le défenseur espagnol a activement participé à l’objectif qui déséquilibrait le classique, en déviant un tir de Vinicius, qui ne s’était planté qu’avant le but allemand après une belle cargaison de Toni Kroos et avant la parcimonie de toute la défense du Barça.

Avec seulement 19 ans et 233 jours, il a trouvé son moment le plus heureux depuis son arrivée l’année dernière à Real Madrid. Il échoue lorsqu’il atteint la zone rivale. Sa vitesse avait encore une fois été le grand argument déséquilibré. Cette fois, il a également été accompagné du succès même avec cette «aide» de Piqué.

Et le football voulait que Mariano, qui était entré dans la liste de façon surprenante, un joueur qui a à peine eu des minutes cette saison, termine la tâche dès qu’il quitte le terrain et scelle un 2-0 qui permet à la Real Madrid reprendre le leadership et perdre confiance.

