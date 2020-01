Le Real Madrid a honoré Peñas avant la finale de la Supercoupe d’Espagne

Quelques heures avant que le Real Madrid ne lève la 11e Supercoupe d’Espagne de son histoire au stade King Abdullah dimanche, Peñismo a rempli l’air d’une salle de banquet à l’hôtel Hilton. Comme d’habitude, le club des 13 Coupes d’Europe a pris un temps mort pour honorer les Peñas régionales et internationales qui ont fait le voyage à Djeddah, en Arabie Saoudite. Assisté par des centaines de membres de 17 Peñas, ce rassemblement extravagant présidé par Don Florentino Pérez a présenté l’euphorie actuelle ressentie à l’intérieur du Madridismo.

“L’unité de tout le Madridismo est ce qui nous fait sentir que nous sommes toujours prêts pour les plus grands défis”, a déclaré le président. En lisant une liste des Peñas présents, les applaudissements des membres ont grandi et un sourire chaleureux est apparu sur son visage. La représentation de Peña s’étendait de l’Espagne, du Maroc, de l’Algérie, de l’Arabie saoudite, d’Oman, de la Mauritanie, des Émirats arabes unis, du Koweït, de la Palestine et de l’Inde. Un à un, les membres de Peña ont pris des photos avec l’ancien joueur légendaire et directeur des relations institutionnelles, Emilio Butragueño, ainsi que le triple vainqueur de la Ligue des champions, Roberto Carlos.

Parmi les Peñas se trouvait Jordan Blancos, qui a envoyé une délégation de 35 membres dirigée par Mohammed Kabeer. Il était l’un des 17 présidents de Peña honorés avec un maillot à domicile personnalisé avec le nom de Peña. “C’est un mélange de bonheur, de fierté et de gratitude avec cet honneur royal”, a déclaré Kabeer à propos du cadeau du club. Cette fabuleuse Peña de cinq ans continue d’être l’étalon-or du Madridismo moyen-oriental. Une autre participante dévouée qui se trouvait être la seule présidente était Bara’ah Hasan de Peña Liban. Lorsqu’on lui a demandé ce qui lui était venu à l’esprit lorsqu’elle a mis les pieds sur scène, Bara’ah a répondu: «C’est le meilleur moment pour représenter ma Peña et mon pays devant le président de notre club bien-aimé.»

Les rassemblements de Peña sont des événements vitaux où le Club rend hommage à ses supporters les plus fidèles, en particulier ceux qui vivent en dehors de Madrid et de l’Espagne. Plus tard dans la soirée, plus de 50 000 personnes lors de la finale ont entendu ces membres de Peña chanter des chansons authentiques et applaudir pendant les moments les plus cruciaux, en particulier la fusillade. Don Florentino l’a résumé le mieux: «Des valeurs telles que le travail, l’amitié, l’esprit d’équipe, l’humilité, le respect et la solidarité sont celles qui ont marqué notre histoire au cours de ces presque 118 années de vie.»

Ce triomphe de la Supercoupe d’Espagne est salué comme le moment validant la résurrection de l’équipe et propulsant leur favoritisme dans les trois trophées majeurs restants. Quoi qu’il en soit, ces 17 Peñas quittent Jeddah fortifiés pour continuer leur dévouement extrême à propager le Madridisme dans leurs pays. Le Madridismo est universel. ¡Hala Madrid y nada más!

– Christian Paredes (@Xian_D_Paredes) est membre fondateur et ancien président (2012-2016) de La Peña Madridista Sur de California (@RmSurCalifornia)