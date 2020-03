Le Real Madrid a perdu 2-1 contre Betos, James Rodríguez a été sur le banc pendant 90 minutes | Ligue d’Espagne

Avec James sur le banc pendant les 90 minutes de jeu, le Real Madrid n’a pas pu remporter la victoire contre le Betis. L’équipe aux commandes de Zinedine Zidane, a lâché la pointe du tournoi espagnol après une chute de 1-2 à Benito Villamarín. Avec ce résultat, Barcelone prend la tête de la Liga avec seulement deux points d’avance sur Madrid.

Le Real Madrid, après avoir remporté Barcelone dimanche dernier et emporté la tête, n’a pas réussi à la consolider à Benito Villamarín contre le Betis, qui était supérieur (2-1) et qui a été réhabilité devant ses supporters après une longue séquence de mauvais résultats. . L’équipe de Zidane a montré une mauvaise image à Séville, bien qu’il ait défendu le leadership dans ce dernier tronçon de la Liga et bien qu’il ait voulu réagir dans le dernier tronçon, il ne savait pas comment le faire avant le bon niveau affiché par les “ verdiblancos ”, qui Sanchez Pizjuán se rendra au derby dimanche contre son éternel rival, Séville, avec un autre visage.

Le Real Madrid ne valait même pas le nul à Séville pour récupérer la position privilégiée et avait besoin de la victoire pour mettre une fois de plus un point au-dessus de l’éternel rival. Mais le Betis n’était pas pour les cadeaux et, avec son entraîneur, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, encore une fois interrogé par les résultats, il devait ajouter, et plus encore après avoir entamé ce match cinq points après la victoire de Majorque. L’équipe visiteuse, avec les pertes de dernière minute d’Isco Alarcón et Dani Carvajal, voulait récupérer contre un Betis qui, comme d’habitude dans son domaine, est sorti très déterminé et désireux d’être le protagoniste.

Madrid, quant à lui, a recherché le ballon au centre du terrain avec Modric, Kroos et Casemiro pour équilibrer la poussée “ verdiblanco ” et commencer à égaler leurs attaquants, et c’est ainsi qu’est venu le premier tir de Vinícius, qui a mis fin à la ballon ajusté au côté du but défendu par Joel Robles. Il y a eu un match très tactique, dans lequel le Real Madrid n’était pas trop pressé de viser le but rival, a voulu maîtriser la situation pour trouver le compteur. Cette disposition pourrait coûter le visage de Zidane peu de temps avant qu’une demi-heure ne soit remplie, lorsque Marc Bartra ne savait pas comment terminer le ballon avec une tête dans la petite zone, bien que plus claire soit celle du Français Nabil Fekir quelques minutes plus tard quand il est intervenu avec un grand arrêt au Belge Thibaut Courtois.

Deux avis et le troisième est venu 1-0, le travail du central brésilien Sidnei, qui a suscité l’intérêt de son rival pour aller à l’arc gardé par Joel Robles dans ce qui restait en premier. Sidney lui-même, déjà dans le prolongement de la première mi-temps, a commis un penalty sur son compatriote Marcelo et le Français Karim Benzema l’a transformé en égalité, réunissant le but.

L’équipe sévillane est partie en seconde période avec le même désir avec lequel la première a fini par générer une nouvelle frayeur pour les visiteurs, qui étaient à risque mais qui avaient dans le croate Luka Modric leur sauveur lorsque le ballon est entré en jeu dans que Joaquín Sánchez avec Courtois a rejeté ne parvient pas à marquer. L’équipe de «Rubi» a avancé dans le match supérieur face à un adversaire qui avait du mal à avoir le ballon et dans lequel Vinícius et Benzema étaient très seuls, ce qui a conduit Zidane à éliminer également Hispanic-Dominican Mariano Díaz. Ce changement a fait réagir les joueurs madrilènes et le Français Ferland Mendy, qui était parti peu de temps auparavant, a écrasé une balle dans la barre transversale qui pourrait faire tourner le tableau des scores. Il ne l’a pas fait, mais cela a laissé le match ouvert pour sa dernière étape, car le Real Madrid a cherché la victoire et le Betis n’a pas non plus renoncé aux trois points.

Dans cette impulsion était Cristian Tello, qui avait quitté peu de temps auparavant par Joaquin, qui n’a pas manqué un compteur pour mettre le 2-1 à la 82e minute. De là jusqu’à la fin, avec cinq minutes de remplacement, les joueurs de Madrid n’ont pas pu égaler , qui ne leur aurait pas donné le leadership, cela n’a fait que gagner.