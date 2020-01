Le Real Madrid a ratifié la direction de la Ligue contre Valladolid »Pressfootball

Dimanche 26 janvier 2020

Les «meringues» continuent d’augmenter leur avantage en Ligue après avoir remporté la visite. Le Real Madrid a obtenu un triomphe réussi pour le compte minimum et a pris trois des avantages de Barcelone. Soit dit en passant, les dirigeants de Zidane ont laissé Valladolid encore plus troublé au classement.

À la 21e date de la Ligue, le Real Madrid s’est rendu à Valladolid avec la mission de maintenir la direction du tournoi espagnol. L’équipe de Zinedine Zidane en a ajouté trois pour gagner par le compte minimum et a réussi à conserver son avantage en première place du tableau.

Les «merengues» ont célébré le début du match lorsque Casemiro a ouvert le score avec un but qui a battu le gardien de but local, Jordi Masip. Cependant, le VAR a compté la célébration et a décidé d’annuler le but, laissant tout à nouveau 0-0.

En seconde période, les choses se sont dégradées pour l’ensemble de Madrid, mais dans la dernière partie de la rencontre, Nacho Fernández s’est habillé en héros et a ouvert le compte après une superbe passe de Toni Kroos à la 78e minute.

Dans l’agonie du jeu, Valladolid a trouvé la cravate dans le 88 ′, mais une nouvelle intervention du VAR a évité la célébration du but et a annulé les actions, scellant la défaite des locaux

Avec la victoire, le Real Madrid a atteint 46 unités et est resté momentanément le leader exclusif de la Ligue, battant Barcelone par trois, son plus proche poursuivant. Valladolid en revanche, reste compliqué dans les dernières places et avec 22 points, était à la seizième place, près de la zone de relégation.

