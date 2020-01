Le Real Madrid a-t-il raté l’occasion de commencer sa reconstruction au milieu de terrain?

Le milieu de terrain du Real Madrid est à l’origine de son succès national et international depuis des années. Ces dernières saisons, le trio de Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro a été une force pas comme les autres. Mais la dynamique évolue lentement, suggérant naturellement au club de se préparer à un ajustement.

Chaque fenêtre de transfert, hiver ou été, le moulin à rumeurs génère plusieurs transferts possibles et un nom qui a fait partie des plus grosses vagues était Christian Eriksen.

Après des périodes positives avec l’Ajax en Eredivisie et Tottenham Hotspur en Premier League, Eriksen (27 ans) est devenu l’un des milieux de terrain les plus polyvalents du football.

En conséquence, le Danois était considéré comme le prochain ajout à l’équipe de l’entraîneur-chef Zinedine Zidane et aiderait à diriger le chiffre d’affaires du milieu de terrain à l’Estadio Santiago Bernabeu. Mais maintenant, il a signé un accord de 17 millions d’euros avec l’Inter Milan jusqu’en 2024, mais a éliminé cette possibilité.

Le Real Madrid a-t-il laissé échapper une occasion en or?

Pendant son séjour en Angleterre, les talents d’Eriksen ont été essentiels au succès des Spurs. L’ancien entraîneur-chef Mauricio Pochettino comptait sur lui pour faire avancer l’équipe dans ses matchs – il était notamment un atout considérable pour les aider à atteindre la finale de l’UEFA Champions League 2018/19.

En ce qui concerne sa qualité individuelle, Eriksen joue avec une vision impeccable, possède de fortes compétences de passes, était fiable sur coups de pied arrêtés et maniait facilement le ballon. Avant de déménager en Italie, ces talents étaient autrefois considérés comme accompagnant et éventuellement remplaçant ceux de Kroos. En 305 matchs avec Tottenham, Eriksen a marqué 69 buts et 89 passes décisives et les chiffres sont comparables à ceux des Allemands (269, 17, 65).

Donc, après ne pas avoir signé le joueur, où en est le Real en termes de préparation pour la reconstruction inévitable de leur milieu de terrain?

S’il reste aux commandes, il semble que Zidane s’appuiera sur la qualité de la pléthore de jeunes talents de l’équipe pour renforcer et diriger le futur milieu de terrain.

L’actuel joueur de la première équipe, Fede Valverde, semble être un leader prometteur du club et le capitaine de la Real Sociedad Martin Odegaard (21 ans) devrait finalement ramener ses compétences au Bernabeu. Dani Ceballos (23 ans) a également la possibilité d’être rappelé d’Arsenal tandis que Brahim Diaz (20 ans) et le nouveau recruteur Reinier (18 ans) sont toujours de bons prétendants.

Cependant, la transition du milieu de terrain de base de Kroos, Modric et Casemiro à trois vingt ans moins expérimentés pourrait ne pas être aussi transparente que prévu. Le transfert de responsabilité à lui seul est immense.

Jusqu’à présent cette saison, Valverde (21) a affronté Modric (34) pour une place de départ et a eu des performances assez influentes. Le contrat du Croate se termine cette année en juin, donc en ce qui concerne la transition, il pourrait y avoir un échange direct si Modric ne renouvelle pas.

En comparaison, les contrats pour Kroos (30) et Casemiro (27) se poursuivent jusqu’en 2023 et au cours des trois prochaines années, le Real devra trouver un moyen d’introduire un nouveau milieu de terrain en cas de départ du club. Placer un joueur avec la qualité d’Eriksen aurait aidé à atténuer cette situation.

Signer l’international danois pour un prix relativement faible aurait donné au Real une décennie d’expérience pour aider à lier l’équipe jusqu’à ce que Valverde et Odegaard puissent assumer avec confiance la responsabilité de maintenir la réputation du milieu de terrain du Real.

D’autres équipes ont choisi de suivre la même technique lors de la reconstruction d’une grande partie de leur équipe.

Barcelone a engagé Ivan Rakitic, (alors âgé de 26 ans) pour préparer le départ d’Andrés Iniesta et de Xavi. Liverpool a également fait de même lorsqu’un James Milner, âgé de 29 ans, a rejoint l’équipe.

Bien sûr, Isco, James Rodriguez, pourrait être en mesure d’aider à combler les créneaux horaires, mais cela dépend s’ils restent en Espagne aussi longtemps. Le moulin à rumeurs a également Paul Pogba et Donny van de Beek comme transferts potentiels, mais ceux-ci doivent encore être confirmés.

Pourtant, si le Real Madrid a peut-être raté l’occasion de commencer sa révolution au milieu de terrain, cela ne signifie pas que le club ne sera pas en mesure de créer un groupe solide à l’avenir.

Que la transition se fasse en douceur est une autre histoire.