Le Real Madrid annonce son équipe pour le match de la Copa del Rey contre les Unionistas de Salamanca

Le Real Madrid a publié sa liste d’effectifs pour le match à domicile de mercredi contre les Unionistas de Salamanca lors des huitièmes de finale de Copa del Rey.

LISTE DES ESCALADES DU REAL MADRID:

Gardiens de but: Courtois, Areola et Altube.

Défenseurs: Carvajal, Militão, Varane, Nacho, Marcelo et Mendy.

Milieux de terrain: Casemiro, Valverde, James et Isco.

Attaquants: Benzema, Bale, Lucas V., Jović, Brahim et Vinicius Jr.

Comme prévu, l’entraîneur Zinedine Zidane a décidé de donner du repos aux partants et vétérans réguliers Kroos, Modric et Sergio Ramos, tandis que Rodrygo restera également à Madrid. Odriozola n’a pas non plus figuré sur la liste car il a finalisé son prêt au Bayern Munich, qui devrait être officiel assez rapidement.

Des réservistes comme Lucas Vazquez, Brahim, Jovic ou James pourraient obtenir des minutes importantes ce mercredi. Zidane doit les garder engagés et ce match offre l’opportunité parfaite aux réserves de briller et de prouver leur valeur.

Le match débutera à 21h00 CEST ce mercredi.