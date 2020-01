Le Real Madrid annonce son équipe pour le match de la Copa del Rey contre Saragosse

Le Real Madrid a publié sa liste d’effectifs pour le match de mercredi contre Saragosse en huitièmes de finale de la Copa del Rey.

LISTE DES ESCALADES DU REAL MADRID:

Gardiens de but: Courtois, Areola et Altube.

Défenseurs: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo et Mendy.

Milieux de terrain: Kroos, Modric, Valverde et James.

Attaquants: Benzema, Lucas V., Jović, Brahim, Vinicius Jr. et Rodrygo.

Zidane a décidé de garder Casemiro, Isco et Militao à Madrid et ils ne seront pas disponibles pour ce match. Gareth Bale n’a pas récupéré à temps non plus.

Tout bien considéré, il semble que Zidane devra commencer Valverde à la place de Casemiro en tant que milieu de terrain défensif. Il est probable que Benzema, Vinicius et Rodrygo commencent dès le départ, bien que James Rodriguez puisse également avoir une chance de figurer dans la programmation. Marcelo partira probablement du côté gauche de la ligne défensive du Real maintenant que Mendy a pris le contrôle du point de départ.

Le Real Madrid devra prendre ce match au sérieux s’il veut progresser, car Saragosse est une équipe de qualité qui pourrait jouer en Primera Division l’année prochaine.