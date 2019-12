Le Real Madrid annonce son équipe pour le match de la Liga contre l'Athletic Bilbao

Le Real Madrid a publié sa liste d’effectifs pour le match à domicile de dimanche contre l’Athletic Bilbao —21: 00 CEST—.

LISTE DES ESCALADES DU REAL MADRID:

Gardiens de but: Courtois, Areola et Altube.

Défenseurs: Carvajal, Militão, Ramos, Varane, Nacho et Mendy.

Milieux de terrain: Kroos, Modric, Valverde et Isco.

Attaquants: Benzema, Bale, Jović, Brahim, Vinicius Jr. et Rodrygo.

Aucune surprise dans la liste des effectifs du Real. James Rodriguez ratera le match même s'il a rejoint l'équipe lors de son entraînement la semaine dernière et devrait être disponible dès qu'il retrouvera une partie de sa forme.

Brahim Diaz a été inclus dans la liste et pourrait figurer, bien qu'il soit clair que Bale, Rodrygo et Vinicius sont en avance sur lui dans la rotation actuelle. Valverde, Kroos, Modric et Isco devraient tous commencer dans le récent 4-4-2 de Zidane, qui a bien fonctionné contre des adversaires de qualité.

Le Real Madrid est le grand favori pour remporter le match et ce sera leur dernier en 2019, alors attendez-vous à ce qu'ils tirent sur tous les cylindres pour gagner les trois points.

COMMENT REGARDER, STREAM LA LIGA

Rendez-vous amoureux: 22/12/2019

Temps: 21h00 CEST (heure locale), 15h00 HNE.

Lieu: Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

