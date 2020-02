Le Real Madrid annonce son équipe pour le match de la Liga contre Osasuna

Le Real Madrid a publié sa liste d’effectifs pour le match à domicile de dimanche contre Osasuna.

LISTE DES ESCALADES DU REAL MADRID:

Gardiens de but: Courtois, Areola et Altube.

Défenseurs: Carvajal, Militão, Ramos, Varane, Marcelo et Mendy.

Milieux de terrain: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde et Isco.

Attaquants: Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Jović et Vinicius Jr.

Il est toujours surprenant de voir qu’Eden Hazard ne figure pas sur la liste des effectifs de l’équipe même s’il s’entraîne avec ses coéquipiers depuis deux semaines. Zidane adopte toujours une approche prudente, mais Hazard a besoin de minutes le plus tôt possible pour qu’il puisse améliorer son conditionnement et sa confiance avant le match de Ligue des Champions contre Manchester City, où il devrait certainement être un joueur pertinent pour Madrid.

En dehors de cela, Bale est de retour avec l’équipe après la blessure à la cheville qu’il a contractée à Salamanque, tandis que Rodrygo ne jouera pas ce week-end et semble avoir perdu sa place de démarreur sur l’aile droite, d’autant plus maintenant que Hazard est toujours indisponible.

COMMENT REGARDER, STREAM LA LIGA

Date: 02/09/2020

Temps: 16h00 CET (heure locale), 10h00 EST.

Lieu: El Sadar, Pampelune, Espagne.

Télévision disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

