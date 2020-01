Le Real Madrid annonce son équipe pour le match de la Liga contre Séville

Le Real Madrid a publié sa liste d’effectifs pour le match à domicile de samedi contre Séville.

REAL MADRID SQUAD:

Gardiens de but: Courtois, Areola et Altube.

Défenseurs: Carvajal, Militão, Varane, Nacho, Marcelo et Mendy.

Milieux de terrain: Kroos, Modric, Casemiro et Isco.

Attaquants: Benzema, Lucas Vázquez, Jović, Brahim, Vinicius Jr. et Rodrygo.

Il est surprenant de voir que Ramos ne sera finalement pas disponible même s’il a terminé la session de vendredi avec ses coéquipiers. Peut-être qu’il ne se sentait pas trop à l’aise avec sa cheville tordue et a décidé d’être prudent.

D’un autre côté, Benzema a récupéré à temps et sera de retour avec l’équipe après avoir raté la récente Supercoupe d’Espagne. Séville sera sûrement une équipe difficile à battre et la présence de Benzema dès le départ devrait être très utile étant donné qu’il est le meilleur buteur de l’équipe.

Valverde manquera le match après avoir été expulsé lors de la finale de la Supercoupe, donc Zidane aura une décision importante à prendre concernant son milieu de terrain.

James et Bale ne figurent pas non plus sur la liste de l’équipe, ce qui dans le cas de James est un peu choquant étant donné qu’il s’est entraîné avec l’équipe au cours des dernières semaines.