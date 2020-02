Le Real Madrid annonce son équipe pour le match de Ligue des Champions contre Manchester City

Le Real Madrid a publié sa liste d’effectifs pour le match de mercredi contre Manchester City lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

REAL MADRID SQUAD:

Gardiens de but: Courtois, Areola et Altube.

Défenseurs: Carvajal, Militão, Ramos, Varane, Marcelo et Mendy.

Milieux de Terrain: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde et Isco.

En avant: Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Jović et Vinicius Jr.

Luka Jovic et Gareth Bale sont tous deux de retour avec l’équipe après avoir raté le dernier match contre Levante. Bale a une chance de figurer dans la formation de départ, mais l’entraîneur Zinedine Zidane pourrait également choisir de jouer avec un alignement 4-5-1 avec Casemiro, Kroos, Modric, Valverde et Isco au milieu de terrain et Benzema en tête de l’offensive.

Le Real Madrid a bien joué avec un 4-4-2 cette saison, mais Vinicius a eu un impact plus important que Bale ces derniers temps et sa forme aux côtés de Benzema dans cette formation n’est pas si grande, il sera donc intéressant de voir ce que Zidane fait avec sa programmation.

COMMENT REGARDER, LIGUE DES CHAMPIONS DE STREAM

Date: 26/02/2020

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 HNE.

Lieu: Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: TNT (USA), TUDN (USA), Movistar Liga Campeones (Espagne)

Streaming disponible: Regarder TNT (USA), Fubo.TV (États-Unis).

