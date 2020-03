Le Real Madrid aujourd’hui: Lorenzo Sanz décède d’un coronavirus Covid 19 | Ligue d’Espagne | Football























































































































Après 6 jours d’angoisse sur ses symptômes dus à Covid-19, l’ancien leader est décédé à l’âge de 76 ans.

Real Madrid

Photo:



EFE

Pour:

Avec EFE

21 mars 2020 à 16 h 06

Le coronavirus est revenu pour porter un coup dur, qui a cette fois ressenti le monde du football et, plus précisément, du Real Madrid. Lorenzo Sanz, qui était président du club espagnol entre 1995 et 2000 et qui était en soins intensifs dans un hôpital de Madrid depuis lundi dernier, est décédé ce samedi à l’âge de 76 ans, comme l’a confirmé son fils Lorenzo.

«Mon père vient de décéder. Il ne méritait pas cette fin et cette façon. L’une des personnes les plus gentilles, les plus courageuses et les plus travailleuses que j’ai jamais vues quitte. Sa famille et le Real Madrid étaient sa passion. Ma mère et mes frères ont apprécié tous leurs moments avec fierté. DEP ”·, a écrit Lorenzo Sanz Jr. sur son compte Twitter.

Lorenzo Sanz a été hospitalisé à la Fundación Jiménez Díaz de Madrid pour “insuffisance respiratoire et insuffisance rénale due à une infection grave”, selon son fils.

Ce matin même, Lorenzo Sanz Jr. a annoncé que «tout reste le même. Se battre comme le champion qu’il est, bien qu’avec de moins en moins de force au bout de deux jours nous donnant zéro espoir. Puisse l’encouragement que nous donnons tous faire que le miracle se produise. »

